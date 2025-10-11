নিয়োগ

বেসরকারি সংস্থায় নারী হোস্টেল সহকারী নিয়োগ, মাসিক বেতন ৪১ হাজার টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আগ্রহী প্রার্থীদের ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবেছবি: সাবিনা ইয়াসিমিন

মানবাধিকার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা একশনএইড বাংলাদেশ ‘হোস্টেল সহকারী’ পদে জনবল নিয়োগ দেবে। পদটি অস্থায়ী। নারী প্রার্থীদের আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে।

কক্সবাজারে জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরের অর্থায়নে পরিচালিত জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ প্রকল্পে এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রের দৈনন্দিন কার্যক্রম, আবাসন, খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা, ও বাসিন্দাদের সার্বিক সেবার দায়িত্বে থাকবেন। পদের জন্য নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রিধারী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এই পদে মাসিক মোট বেতন ৪১ হাজার ৫৭৯ টাকা। এর সঙ্গে থাকবে চিকিৎসাসুবিধা, মোবাইল ও ইন্টারনেট ভাতা এবং গ্রুপ বিমার সুবিধা। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগটি থাকবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

আগ্রহী প্রার্থীদের ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। ফোনে বা সরাসরি যোগাযোগ করা হলে প্রার্থী অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

একনজরে

সংস্থা: একশনএইড বাংলাদেশ

পদ: হোস্টেল সহকারী (নারী)

কর্মস্থল: কক্সবাজার

বেতন: ৪১,৫৭৯ টাকা

চুক্তির মেয়াদ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫

আবেদন: শুধু অনলাইনে https://jobs.actionaidbd.org/login

