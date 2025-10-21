বিমান বাংলাদেশে চাকরি, ২৭ পদে আবেদন শেষ ২২ অক্টোবর
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডে ১২ ক্যাটাগরির ২৭টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। আবেদন করা যাবে আগামীকাল বুধবার (২২ অক্টোবর) পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১. জুনিয়র স্টোর ইন্সপেকশন অফিসার
পদ সংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রিসহ সিজিপিএ ৩.০ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০ (৫–এর মধ্যে) ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় ৩.৫০ (৫–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘বি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞানসহ বাংলা টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ট্রেনিং সেন্টার (বিএটিসি) থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ২২,৫০০–৫৪,২৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৫ম প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
২. অপারেশনস অ্যাসিস্ট্যান্ট (এফওডিসিসি)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি, সিজিপিএ ৩.০ (৪–এর মধ্যে) বা দ্বিতীয় বিভাগ। এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.৫ (৫–এর মধ্যে) এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘সি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে; ইংরেজি বলায় পারদর্শী হতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১৫,৯০০-৩৮,৪০০ টাকা (বেতন বিভাগ-৪র্থ প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৩. প্রভিশনিং কন্ট্রোল অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি, সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে)। এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। স্টোর ম্যানেজমেন্টে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০–৩০,২৩০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(২) প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৪. জুনিয়র টেইলর কাম আপহোলস্টার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) থাকতে হবে। টেইলরিং এবং আপহোলস্টারি কাজে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে এয়ারলাইনসে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩ টেক)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৫. প্রেস অ্যাসিস্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রিন্টিং টেকনোলজির ওপর কমপক্ষে ৪ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারী হতে হবে। এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে)। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। ডিপ্লোমা ডিগ্রির ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে)। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(২) প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৬. জুনিয়র ফটোগ্রাফার
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে)। এসএসসি ও এইচএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় প্রতিটিতে কমপক্ষে জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। স্বীকৃত যেকোনো ইনস্টিটিউট থেকে ফটোগ্রাফি কোর্সে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা ডিগ্রিসহ ন্যূনতম ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(২) প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৭. সিডিউলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট (এমটি)
পদসংখ্যা: ৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে)। এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে)। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(২) প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৮. ইনচার্জ স্যাম্পল সেকশন
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞান, মানবিক অথবা বাণিজ্য বিভাগে ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। ইংরেজি পড়া ও লেখায় দক্ষ হতে হবে। বাংলা টাইপিংয়ে দক্ষতাসহ কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-৩৬,৫৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(১) প্রশাসন)
বয়সসীমা: অনূর্ধ্ব ৩২ বছর।
৯. জুনিয়র মেকানিক (এমটি)
পদসংখ্যা: ৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল, পাওয়ার বা অটোমোবাইলের ওপর ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে। এসএসসি অথবা সমমান পরীক্ষায় জিপিএ ৪.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো দুটি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ এবং ডিপ্লোমা ডিগ্রিতে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-৩৬,৫৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(১) প্রশাসন)
১০. জুনিয়র স্টোরকিপার (এমটি)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট এক্সেলসহ) থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে অর্জিত শিক্ষা বা ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের জন্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-৩৬,৫৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(১) প্রশাসন)
১১. জুনিয়র মাইলেজ রেকর্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (এমটি)
পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট এক্সেল) থাকতে হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-৩৬,৫৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(১) প্রশাসন)
১২. জুনিয়র আপহোলস্টার (এমটি)
পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমান। এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০ (৫–এর মধ্যে) অথবা ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে সিজিপিএ ২.৮ (৪–এর মধ্যে) থাকতে হবে। ‘ও’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ৫টি এবং ‘এ’ লেভেলে গড়ে যেকোনো ২টি বিষয়ে ন্যূনতম ‘ডি’ থাকতে হবে। টেইলরিং ও আপহোলস্টারি কাজে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে এয়ারলাইনসে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত শিক্ষা, ডিগ্রি অথবা অন্য কোনো ডিগ্রি, যা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই, সেসব ক্ষেত্রে এদেশীর সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত সমমান সার্টিফিকেট অনুযায়ী ডিগ্রি ও ফলাফলের তথ্য দিতে হবে। জিইডি ডিগ্রি গ্রহণযোগ্য নয়।
বেতন স্কেল: ১১,০০০-৩৬,৫৯০ টাকা (বেতন বিভাগ-৩(১) প্রশাসন)
শর্তাবলি
১. নির্বাচিত প্রার্থীরা প্রাথমিকভাবে ৩ বছরের জন্য চুক্তিভিক্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন।
২. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি–সম্পর্কিত যেকোনো সংশোধন, সংযোজন (যদি থাকে) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ওয়েবসাইটে www.biman.gov.bd এবং www.biman-airlines.com প্রকাশ করা হবে।
৩. বিমান কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি, পদের নাম সংশোধন, পরিবর্তন, পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি স্থগিত কিংবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৪. বিভিন্ন পদের নিয়োগ পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রার্থীরা নিজ দায়িত্বে একাধিক পদে আবেদন করবেন।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণসংক্রান্ত নিয়মাবলি
আবেদন ফি
১ ও ২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৫৫৮ টাকা; ৩ থেকে ৭ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ৩৩৫ টাকা; ৮ থেকে ১২ নম্বর পদের ক্ষেত্রে ২২৩ টাকা।
আবেদনের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনের সময়সীমা
আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণের শেষ তারিখ ও সময়: ২২ অক্টোবর ২০২৫, বিকেল ৫টা।