নিয়োগ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৫২১ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রফাইল ছবি

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল) পৃথক তিনটি বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন বিভাগে ৬ষ্ঠ থেকে ১৯তম গ্রেডে ৫২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এ নিয়োগেআবেদন চলছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ

১. পদের নাম: উপব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৮৪,০০০ টাকা।

২. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক (ফায়ার স্টেশন)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।

৩. পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।

৪. পদের নাম: ফায়ার সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ৩১,২০০ টাকা।

৫. পদের নাম: ফায়ার লিডার

পদসংখ্যা: ০৫

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।

৬. পদের নাম: সিনিয়র ফায়ার ফাইটার

পদসংখ্যা: ১২

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ

৭. পদের নাম: ইন্সপেক্টর (এনপিপি স্টেশন সিকিউরিটি পেট্রল এক্সামিনেশন)

পদসংখ্যা: ০৫

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।

৮. পদের নাম: ভেহিকেল ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।

০৯. পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর

পদসংখ্যা: ৬০

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

১০. পদের নাম: জুনিয়র সিকিউরিটি সুপারভাইজার

পদসংখ্যা: ৫০

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।

১১. পদের নাম: সিকিউরিটি অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১৪৫

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।

মনোবিজ্ঞানী ও মেডিক্যাল অফিসার

১২. পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার (সাইকোলজি)

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৬) ৮৪,০০০ টাকা।

১৩. পদের নাম: সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (সাইকোলজি)

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৭) ৭৫,৬০০ টাকা।

১৪. পদের নাম: মেডিক্যাল অফিসার

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের কর্মকর্তা

১৫. পদের নাম: সহকারী ব্যবস্থাপক

বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রিক্যাল-০৭

ইলেকট্রনিকস-১১

কেমিস্ট্রি-০৮

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।

১৬. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রনিকস)

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

১৭. পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সামাজিক ও পরিবেশ ইউনিট)

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের বিশেষায়িত টেকনিক্যাল স্টাফ

১৮. পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৪) ২৭,৬০০ টাকা।

১৯. পদের নাম: জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্রেন অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৪

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।

২০. পদের নাম: ট্রেইলার/ফর্কলিফট অপারেটর

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।

২১. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান (ওয়েল্ডিং)

পদসংখ্যা: ০৫

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

২২. পদের নাম: মিলিং মেশিন অপারেটর

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

২৩. পদের নাম: পলিশার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

২৪. পদের নাম: রিগার

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

বিভিন্ন বিষয়/বিভাগের টেকনিক্যাল স্টাফ

২৫. পদের নাম: টেকনিশিয়ান/ফিটার

পদসংখ্যা: ২১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৫) ২৪,০০০ টাকা।

২৬. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিশিয়ান

বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইলেকট্রনিকস-০৪

কুলিং অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং-০৩

মেকানিক্যাল-০৭

ফিজিকস/কেমিস্ট্রি (ল্যাব)-১১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৬) ২১,৬০০ টাকা।

ডিকনটামিনেশন স্টাফ

আরও পড়ুন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: নির্বাচিতদের ৭ নির্দেশনা, দিতে হবে ডোপটেস্ট প্রতিবেদন

২৭. পদের নাম: ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট (ইকুইপমেন্ট ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট/ প্রিমিসেস ডিকনটামিনেশন অ্যাটেনডেন্ট/স্যানিটারি এয়ারলক অ্যাটেনডেন্ট। অ্যাকটিভ লন্ড্রি অ্যাটেনডেন্ট)

পদসংখ্যা: ১৯

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।

নিরাপত্তা ও শারীরিক সুরক্ষা সেবা বিভাগ

২৮. পদের নাম: প্রকৌশলী

বিভাগ ও পদসংখ্যা: সার্ভার-০৪

কোয়ালিটি-০১

সফটওয়্যার/ প্রোগ্রামিং-০১

সাইবার সিকিউরিটি-০১

ইলেকট্রনিকস-১০

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৮) ৬২,৪০০ টাকা।

২৯. পদের নাম: সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী

বিভাগ ও পদসংখ্যা: অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম-০১

ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স-০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-৯) ৫২,৮০০ টাকা।

৩০. পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী

বিভাগ ও পদসংখ্যা: অ্যাকসেস কন্ট্রোল অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম-১৫

অপটিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক অবজারভেশন সিস্টেম-১৫

ইলেকট্রনিক মেইনটেন্যান্স-০৩

সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট-০৫

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

৩১. পদের নাম: উপসহকারী ব্যবস্থাপক (সিকিউরিটি অ্যানালাইসিস)

পদসংখ্যা: ০২

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

৩২. পদের নাম: টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট

বিভাগ ও পদসংখ্যা: ওয়্যার হাউসম্যান-০১

রেকর্ডকিপার-০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।

৩৩. পদের নাম: জুনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ০৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৮) ১৮,৬০০ টাকা।

অন-সাইট ফায়ার স্টেশন বিভাগ

৩৪. পদের নাম: ফায়ার অফিসার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১০) ৪৮,০০০ টাকা।

৩৫. পদের নাম: অগ্নিনির্বাপক গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১০

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৩) ৩১,২০০ টাকা।

আরও পড়ুন

নির্বাচন : মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি শুরু যেদিন থেকে

৩৬. পদের নাম: ফায়ার ফাইটার

পদসংখ্যা: ২৩

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।

৩৭. পদের নাম: মেকানিক

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৭) ২০,৪০০ টাকা।

৩৮. পদের নাম: ওয়ার্কশপ হেলপার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।

৩৯. পদের নাম: অটো ইলেকট্রিশিয়ান

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।

৪০. পদের নাম: হোজ রিপেয়ারার

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।

৪১. পদের নাম: টায়ারম্যান

পদসংখ্যা: ০১

বেতন স্কেল: (গ্রেড-১৯) ১৭,৪০০ টাকা।

আরও পড়ুন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৩ মাসের ইন্টার্নশিপ, সুযোগ ১০ জনের, মাসে ভাতা ১০০০০

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীকে http://npcbl.teletalk.com.bd ঠিকানায় উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১২ থেকে ২৭ নম্বর পদের আবেদন শুরু হবে ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ। অন্যান্য সব পদের আবেদন শুরু হবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ।

সব পদের আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন www.rooppurnpp.gov.bd অথবা http://npcbl.gov.bd

আরও পড়ুন

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: কোন জেলায় কত নির্বাচিত, সবচেয়ে কম মাদারীপুরে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন