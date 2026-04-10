ব্র্যাক ব্যাংকে ইন্টার্নশিপের সুযোগ, মাসিক ভাতা ১৫,০০০
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ইন্টার্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ এপ্রিল ২০২৬।
ইন্টার্নশিপের বিবরণ–
পদসংখ্যা: উল্লেখ নেই
সময়কাল: ৩ মাস (পূর্ণকালীন)
শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা
সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টার্নশিপের অনুমতি থাকা আবশ্যক। ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, প্রযুক্তি বা করপোরেট ফাংশনে আগ্রহী এবং শক্তিশালী একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড।
ভালো যোগাযোগ ও ইন্টারপারসোনাল স্কিল। এমএস অফিসের মৌলিক দক্ষতা।
কর্মস্থল
বাংলাদেশে যেকোনো স্থান
বেতন
১৫,০০০ টাকা (মাসিক)
আবেদনের নিয়ম
এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২১ এপ্রিল ২০২৬