নিয়োগ

বেসরকারি ব্যাংকে মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নকেন্দ্রের প্রধান পদে চাকরি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ব্যাংকে চাকরি অনেক তরুণেরই লক্ষ্য। মডেল ইশাফাইল ছবি

বেসরকারি এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি মানবসম্পদ প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নকেন্দ্রের (এইচআরটিডিসি) প্রধান পদে জনবল নিয়োগ দেবে। ব্যাংকটি জানায়, দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, টেকসই উন্নয়ন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে প্রতিষ্ঠানটিকে আরও দক্ষ ও ভবিষ্যৎমুখী করার কৌশলের অংশ হিসেবে এ নিয়োগ দেওয়া হবে।

পদ ও দায়িত্ব
‘হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এইচআরটিডিসি)’ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। পদটির গ্রেড সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসভিপি) থেকে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (এসইভিপি) পর্যন্ত হতে পারে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের কৌশলগত পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ডিজিটাল লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষণসংক্রান্ত বাজেট ও নথি ব্যবস্থাপনা তদারক করবেন। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রশিক্ষণ সহযোগীদের সঙ্গে সমন্বয়, নেতৃত্ব বিকাশ ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
প্রার্থীদের ব্যবসায় প্রশাসন, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং, অর্থনীতি, মার্কেটিং অথবা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্বীকৃত সরকারি বা ইউজিসি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি থাকতে হবে। এমবিএ (এইচআরএম) বা লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট–সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কমপক্ষে ১২ বছরের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, যার মধ্যে অন্তত পাঁচ বছর নেতৃত্বের পদে থাকতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

বয়সসীমা ও কর্মস্থল
২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৫৬ বছর হতে হবে। কর্মস্থল হবে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। বেতন–ভাতা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনাসাপেক্ষে নির্ধারিত হবে।

আবেদন করার নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫–এর মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন করা যাবে ব্যাংকের নিয়োগ–সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে
একনজরে
প্রতিষ্ঠান: এনআরবিসি ব্যাংক
পদ: হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এইচআরটিডিসি)
পদসংখ্যা: ১ জন
পদমর্যাদা: এসভিপি থেকে এসইভিপি
কর্মস্থল: প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৬ বছর (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে)
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্রাসঙ্গিক বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি, এমবিএ (এইচআরএম) বা আন্তর্জাতিক সনদ অগ্রাধিকারযোগ্য
অভিজ্ঞতা: অন্তত ১২ বছর, নেতৃত্বের পদে কমপক্ষে ৫ বছর
বেতন: আলোচনাসাপেক্ষ
আবেদনের শেষ তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবেদনের ঠিকানা: career.nrbcommercialbank.com

