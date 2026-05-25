জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৯৬

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ঢাকা
চাকরির পরীক্ষা

বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের অধীনে জেলা জজ ও অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহে জনবল নিয়োগে ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক। এ পরীক্ষায় (ব্যবহারিক, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষর) পরীক্ষায় মোট ৮৯৬ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। ৩ মে ২০২৬ থেকে ২৪ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পরীক্ষা।

মৌখিক পরীক্ষা: উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি এবং বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে কমিশনের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

*ফল দেখুন এখানে https://bjsc.gov.bd/অফিস_সহকারী-কাম-কম্পিউটার_মুদ্রাক্ষরিক_পদে_গৃহীত_ব্যবহারিক_পরীক্ষার_ফলাফল

