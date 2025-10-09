নিয়োগ

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি, কর্মস্থল ঢাকা

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জম জম গ্রুপ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ১২টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ অক্টোবর। ১০ নম্বর বাদে সব পদের ক্ষেত্রে কর্মস্থল ঢাকা।

পদের নাম ও বিবরণ

১। কোম্পানি সেক্রেটারি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। এমডির দৈনন্দিন অফিস ও ব্যক্তিগত কার্যক্রম সমন্বয় করার অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক সংগঠন, নীতিনির্ধারণ, গণমাধ্যম যোগাযোগ ও জনসংযোগে কাজের অভিজ্ঞতা রিপোর্ট লেখা, মিটিং নোট, ইভেন্ট আয়োজনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

২। কান্ট্রি ম্যানেজার (একটি ১০০% জাপানিজ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের জন্য)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। অটোমোবাইলস সেক্টরে গাড়ি আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় ৮-১০ বছরের অভিজ্ঞতা; আন্তর্জাতিক গাড়ির বাজার, ব্র্যান্ড, ট্রেন্ড ও মূল্যনীতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান; গাড়ি বিক্রয়, করপোরেট সেলস, শোরুম নেটওয়ার্ক ও ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট; এল/সি; ব্যাংকিং প্রক্রিয়া; আমদানি–রপ্তানি আইন; শুল্ক ও কাস্টমস কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা; বাজারবিশ্লেষণ; সেলস টার্গেট অর্জন ও টিম পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে। বাংলা ও ইংরেজিতে সাবলীল যোগাযোগ।

৩। জেনারেল ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ১০-১৫ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।

৪। ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।

৫। সহকারী ম্যানেজার (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর। রিয়েল এস্টেট খাতে ৫-৭ বছরের অভিজ্ঞতা। টিম পরিচালনায় দক্ষতা। সেলস ও মার্কেটিং কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সক্ষমতা।

৬। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। (Master's in Accounting/Finance/MBA in Accounting অ্যাকাউন্টস ও ফিন্যান্স ব্যবস্থাপনায় অন্তত ৫-৮ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। General Ledger, Cash Flow, Budgeting, Reconciliation, VAT, Tax, TDS, AIT, Bank Transaction, L/C Settlement বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৭। সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/এক্সিকিউটিভ (বিক্রয়)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। রিয়েল এস্টেট/ হোটেল বা রিসোর্ট সেক্টরে শেয়ার বিক্রয়ের ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা। সেলস টার্গেট অর্জন ও কাস্টমার রিলেশনশিপে দক্ষতা।

৮। সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজার
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। ২-৪ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে সোশ্যাল মিডিয়া পেইজ, প্রোফাইল, ক্যাম্পেইন পরিচালনায়। কনটেন্ট প্ল্যানিং, পোস্ট রাইটিং, বিজ্ঞাপন (Boost/Ads Manager) ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হতে হবে। Canva, Photoshop, Meta Business Suite, Google Analytics ইত্যাদিতে পারদর্শিতা থাকতে হবে। কনটেন্ট পারফরম্যান্স রিপোর্ট তৈরি ও টার্গেট অডিয়েন্স রিচ বাড়ানোর পরিকল্পনা, ভিডিও এডিটিংয়ে দক্ষতা।

৯। বিক্রয় প্রতিনিধি (অটোমোবাইলস)
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক। গাড়ির শোরুমে বিক্রয়প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

১০। ম্যানেজার কৃষি
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদনে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কর্মস্থল কুমিল্লা।

আরও পড়ুন

বাংলাদেশ হাইটেক পার্কে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরির সুযোগ

১১। ড্রাইভার

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অন্তত ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

১২। অফিস সহকারী

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এসএসসি/এইচএসসি। অফিস সহকারী হিসেবে ৩-৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

বেতন ও ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে+আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ প্যাকেজ।

আবেদনের পদ্ধতি
ই-মেইল ([email protected])/ হোয়াটসঅ্যাপে (+৮৮০১৮৯৪-৪৪২৮৫২) আবেদন পাঠানো যাবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ অক্টোবর ২০২৫

আরও পড়ুন

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক রোবট প্রচলনে গবেষণা করছেন বাংলাদেশি বিজ্ঞানী সাইফুল

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন