চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ১১

প্রথম আলো ডেস্ক
ফাইল ছবি

চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: রেজিস্ট্রার

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ: রেজিস্ট্রার দপ্তর

বেতন স্কেল

৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

২. পদের নাম: পরিচালক

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ: অর্থ ও হিসাব বিভাগ

বেতন স্কেল

৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

৩. পদের নাম: পরিচালক

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ

বেতন স্কেল

৫৬,৫০০-৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)

৪. পদের নাম: পিএস টু ভিসি (সহকারী রেজিস্ট্রার)

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ: উপাচার্যের দপ্তর

বেতন স্কেল

২৯,০০০-৬৩,৪১০ টাকা (গ্রেড-৭)

৫. পদের নাম: ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট

পদসংখ্যা: ২

বিভাগ: পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাব (১), রসায়ন ল্যাব (১)

বেতন স্কেল

১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

৬. পদের নাম: গাড়িচালক

পদসংখ্যা: ১

বিভাগ: পরিবহন পুল

বেতন স্কেল

৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৭. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৪

বিভাগ: অর্থ ও হিসাব বিভাগ (১), পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ (১), কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (১), ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ (১)

বেতন স্কেল

৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)

আবেদনের নিয়ম

১ম ধাপ: আবেদনকারীকে ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের স্ক্যান কপি এবং আবেদন ফি প্রদান করে আবেদন করতে হবে।

২য় ধাপ: আবেদনপত্রের কপি প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সত্যায়িত করে সরাসরি অথবা ডাকযোগে ‘রেজিস্ট্রার, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্থায়ী ক্যাম্পাস: হোল্ডিং নং: ০৯৩৭-০২, খলিশাডুলি, ওয়াপদা গেইট, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর-৩৬০০’–এর বরাবর পৌঁছাতে হবে। ১ থেকে ৪–এ বর্ণিত পদের জন্য ৭ সেট এবং ৫ থেকে ৭ নম্বর পদের জন্য ৫ সেট করে পূর্ণাঙ্গ আবেদনপত্র প্রেরণ করতে হবে।

আবেদন ফি

১ থেকে ৪ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;

৫ এবং ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;

৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

** অনগ্রসর নাগরিকের (ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ) জন্য সব গ্রেডের আবেদন ফি ৫০ টাকা (সার্ভিস চার্জ ব্যতীত) পরিশোধ করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ ২৬ মার্চ, ২০২৬;

সরাসরি/ডাকযোগের আবেদনপত্র প্রেরণের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল, ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে

