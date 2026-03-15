নিয়োগ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৬ মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগে আবেদন করছে। মোট পদসংখ্যা ১০। আবেদনের শেষ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), কম্পিউটার সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল
৫৬,৫০০–৭৪,৪০০ টাকা (গ্রেড-৩)
২. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: আইন (১), ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (১)
বেতন স্কেল
৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড-৪)

৩. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ ও পদসংখ্যা: ইংরেজি (১), শিক্ষা (১), হিসাববিজ্ঞান (১), আইন (১), পরিসংখ্যান (১), নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স (১)
বেতন স্কেল
৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

আবেদনের নিয়ম

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা (সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখায় পে স্লিপের মাধ্যমে জমা দিতে হবে)।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৬ মার্চ ২০২৬

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন