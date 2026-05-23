বিআরডিবিতে ১১০ পদে বড় নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৪ মে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
এআই/প্রথম আলো

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বিআরডিবি) অধীনে ১৩ থেকে ২০ গ্রেডের ১১০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি) প্রকল্পের অধীনে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত।

চাকরির বিবরণ–

১. পদের নাম: হিসাব সহকারী

পদ সংখ্যা: ০৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: দুটি ২য় বিভাগসহ বি কম পাস অথবা সমমানের জিপিএ। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড,এক্সেল ইত্যাদি প্রোগ্রামে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা

২. পদের নাম: মাঠ সংগঠক

পদ সংখ্যা: ৮৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: স্নাতক ডিগ্রী।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা

৩. পদের নাম: নিম্নমান সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক (এলডিএ) /কম্পিউটার কাম ক্রেডিট অ্যাসিসটেন্ট (সিসিএ)

পদ সংখ্যা: ০৭

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এইচএসসি পাস। কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড,এক্সেল ইত্যাদি প্রোগ্রামে জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। ইংরেজি ও বাংলায় যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ শব্দ টাইপের গতিসহ এসএসসি পাস।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা

৪. পদের নাম: গাড়িচালক

পদ সংখ্যা: ০২

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা

৫. পদের নাম: অফিস সহায়ক/ক্যাশ গার্ড/নাইট গার্ড

পদ সংখ্যা: ১০

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

৬. পদের নাম: ক্লিনার

পদ সংখ্যা: ০১

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

কর্মস্থল

ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ ও শরীয়তপুর।

বয়সসীমা

৩০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ১৮–৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীকে ডাক/কুরিয়ারযোগে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে নিজ ঠিকানা সম্বলিত ১০ টাকার ডাকটিকিট সমেত ফেরৎ খাম সংযুক্ত করতে হবে। খামের উপরে অবশ্যই আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্ট করে লিখতে হবে। একটি খামে একাধিক আবেদনপত্র প্রেরণ করা হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনের ঠিকানা: "নির্বাহী পরিচালক, উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচি (পিইপি), বিআরডিবি, এলজিইডি ভবন (৩য় তলা), জেলা পরিষদ চত্বর, কমলাপুর, ফরিদপুর"

আবেদন ফি

১–৪ নং পদের আবেদন ফি ১০০ টাকা;

৫ ও ৬ নং পদের আবেদন ফি ৫০ টাকা।

**এমআইসিআর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৪ মে ২০২৬

শর্তগুলো–

১. পদগুলি সম্পূর্ণ অস্থায়ী ও শুধুমাত্র কর্মসূচির জন্য প্রযোজ্য, যা বিআরডিবি''র রাজস্ব বাজেটভুক্ত নয়।

২. নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি কর্মসূচির সম্পূর্ণ নিজস্ব আয় হতে প্রদান করা হবে। বেতন ভাতাদি ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ কর্মকান্ডের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

৩. মাঠ সংগঠক পদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত প্রার্থীদের ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিত্তহীনদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

৪. প্রার্থীগণকে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

বিজ্ঞপ্তি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময় এবং ফলাফল বিআরডিবি''র ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

