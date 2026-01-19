রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৮৭ পদে নিয়োগ: প্রকৌশলীসহ একাধিক পদে চাকরির সুযোগ

রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রে ৮৭ পদে নিয়োগ: প্রকৌশলীসহ একাধিক পদে চাকরির সুযোগ
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার জন্য বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (এনপিসিবিএল)। প্রতিষ্ঠানটির সিকিউরিটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রটেকশন সার্ভিস এবং অন-সাইট ফায়ার স্টেশনের জন্য মোট ৭৭টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকেরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের সংখ্যা
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সিকিউরিটি অ্যান্ড ফিজিক্যাল প্রটেকশন সার্ভিস বিভাগে মোট ৪৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে প্রকৌশলী (বিভিন্ন শাখা) ১৭ জন, সিনিয়র উপসহকারী প্রকৌশলী ২ জন, উপসহকারী প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপক ৪০ জন এবং টেকনিক্যাল অ্যাটেনডেন্টসহ অন্যান্য পদে ৫ জন লোক নেওয়া হবে।
অন্যদিকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অন-সাইট ফায়ার স্টেশনের জন্য মোট ৩৯ জন জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ফায়ার অফিসার ১ জন, অগ্নিনির্বাপণের গাড়িচালক ১০ জন, ফায়ার ফাইটারস ২৩ জন এবং মেকানিক ও হেলপার অন্যান্য কারিগরি পদে ৫ জন নিয়োগ পাবেন।
যোগ্যতা ও বেতন
স্কেল প্রকৌশলী পদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং বা স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। এই পদের মাসিক মূল বেতন ৬২,৪০০ টাকা। উপসহকারী প্রকৌশলী পদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং থাকতে হবে এবং মূল বেতন হবে ৪৮,০০০ টাকা। ফায়ার ফাইটারস পদের জন্য এসএসসি পাস ও ১ বছরের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন, যার মূল বেতন ২০,৪০০ টাকা। প্রতিটি পদের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার শর্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
শারীরিক যোগ্যতা ও বয়স
নিরাপত্তা ও ফায়ার সার্ভিসের পদ হওয়ায় পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতা থাকতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখে সাধারণ প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩২ বছর হলেও কিছু পদের ক্ষেত্রে তা ৩৫ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।
আবেদনের সময়সীমা ও নিয়ম
আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২ জানুয়ারি ২০২৬ সকাল ১০টা থেকে এবং চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। অনলাইনে আবেদনের পর টেলিটক প্রিপেইড মোবাইলের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আবেদন নিশ্চিত করতে হবে।
অন্যান্য শর্তাবলি
নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীদের যোগদানের সময় ন্যূনতম ১০ বছর চাকরি করার অঙ্গীকারনামা (Surety Bond) দাখিল করতে হবে। এ ছাড়া চাকরিতে যোগদানের পর প্রথম দুই বছর প্রবেশনকাল হিসেবে গণ্য হবে। বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলি জানতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করতে পারেন।