অক্সফামে চাকরির সুযোগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ টাকার বেশি
বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা ও দারিদ্র্য কমাতে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ‘হেড অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স (HADR)’ পদে নিয়োগ দেবে। সংস্থার বেতন স্কেল অনুযায়ী এ পদের বার্ষিক বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার টাকার বেশি (১৩ মাস)। যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন আরও বাড়তে পারে।
দায়িত্ব
পদধারী ব্যক্তি মানবিক প্রতিক্রিয়া, রোহিঙ্গা কার্যক্রম, দুর্যোগ-সহনশীলতা কর্মসূচির নকশা ও তদারকি, অংশীদারদের সঙ্গে কাজ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমন্বয় ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
যোগ্যতা
সামাজিক বিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, মানবিক খাতে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে। নগদ সহায়তা, পূর্বাভাসভিত্তিক কর্মযজ্ঞ ও গবেষণা মূল্যায়ন বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন।
বেতন-সুবিধা
মেডিকেল সুবিধা (পরিবারসহ), প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা থাকবে।
আবেদন
আবেদন করতে হবে অনলাইনে-jobs.oxfam.org.uk
jobs.oxfam.org.uk/internal
আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫।
শুধু বাংলাদেশি নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন।
একনজরে
পদ: হেড অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স
বার্ষিক বেতন: ২৯,১৮,২৫৫ টাকা
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর (নেতৃত্বে ৬ বছর)
যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
স্থান: ঢাকা
আবেদনের শেষ তারিখ:৬ ডিসেম্বর ২০২৫