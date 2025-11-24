নিয়োগ

অক্সফামে চাকরির সুযোগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ টাকার বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
পদধারী ব্যক্তি মানবিক প্রতিক্রিয়া, রোহিঙ্গা কার্যক্রম, দুর্যোগ-সহনশীলতা কর্মসূচির নকশা ও তদারকি, অংশীদারদের সঙ্গে কাজ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমন্বয় ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করবেন।প্রথম আলো ফাইল ছবি

বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা ও দারিদ্র্য কমাতে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা অক্সফাম ইন বাংলাদেশ ‘হেড অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স (HADR)’ পদে নিয়োগ দেবে। সংস্থার বেতন স্কেল অনুযায়ী এ পদের বার্ষিক বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার টাকার বেশি (১৩ মাস)। যোগ্যতার ভিত্তিতে বেতন আরও বাড়তে পারে।

দায়িত্ব

পদধারী ব্যক্তি মানবিক প্রতিক্রিয়া, রোহিঙ্গা কার্যক্রম, দুর্যোগ-সহনশীলতা কর্মসূচির নকশা ও তদারকি, অংশীদারদের সঙ্গে কাজ এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক সমন্বয় ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আরও পড়ুন

জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৫২

যোগ্যতা

সামাজিক বিজ্ঞান বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, মানবিক খাতে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা এবং নেতৃত্ব পর্যায়ে ৬ বছরের অভিজ্ঞতা লাগবে। নগদ সহায়তা, পূর্বাভাসভিত্তিক কর্মযজ্ঞ ও গবেষণা মূল্যায়ন বিষয়ে দক্ষতা প্রয়োজন।

বেতন-সুবিধা

মেডিকেল সুবিধা (পরিবারসহ), প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও অন্যান্য সুবিধা থাকবে।

আরও পড়ুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রি অনলাইন কোর্স: ২০টির বেশি ভাষা শেখার সুযোগ

আবেদন

আবেদন করতে হবে অনলাইনে-jobs.oxfam.org.uk

jobs.oxfam.org.uk/internal

আবেদনের শেষ তারিখ: ৬ ডিসেম্বর ২০২৫।

শুধু বাংলাদেশি নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন।

আরও পড়ুন

৪৭তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবি, পিএসসির বক্তব্য

একনজরে

পদ: হেড অব হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার রেজিলিয়েন্স

বার্ষিক বেতন: ২৯,১৮,২৫৫ টাকা

অভিজ্ঞতা: ১০ বছর (নেতৃত্বে ৬ বছর)

যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক

স্থান: ঢাকা

আবেদনের শেষ তারিখ:৬ ডিসেম্বর ২০২৫

আরও পড়ুন

অক্সফামে নিয়োগ, বছরে বেতন ২৯ লাখ ১৮ হাজার

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
নিয়োগ থেকে আরও পড়ুন