নিয়োগ

ল্যাবএইড হাসপাতালে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ছবি: বিজ্ঞপ্তি

ল্যাবএইড হাসপাতাল গ্রুপের অধীনে পূর্ণকালীন ও খণ্ডকালীন ভিত্তিতে তিন ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তিতে মোট পদসংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি। আবেদনের শেষ তারিখ ১৮ অক্টোবর।

চাকরির বিবরণ

পদগুলো: ১. সিনিয়র কনসালট্যান্ট

২. কনসালট্যান্ট

৩. জুনিয়র কনসালট্যান্ট

৪. রেজিস্ট্রার

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যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

সিনিয়র কনসালট্যান্ট: এফসিপিএস/এমডি অথবা বিএমডিসি স্বীকৃত সমমানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ১৫ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণের মেয়াদ তিন বা চার বছর হতে হবে।

কনসালট্যান্ট: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএমডিসি স্বীকৃত স্নাতকোত্তর যোগ্যতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জুনিয়র কনসালট্যান্ট: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএমডিসি স্বীকৃত স্নাতকোত্তর যোগ্যতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

রেজিস্ট্রার: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিএমডিসি স্বীকৃত স্নাতকোত্তর যোগ্যতা থাকতে হবে। সদ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারীরাও আবেদন করতে পারবেন।

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আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীদের হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্তের (সিভি) সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার সনদের কপি জমা দিতে হবে।

ই–মেইলে আবেদন পাঠানো যাবে: [email protected]

সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদন পাঠানোর ঠিকানা: এইচআর অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ল্যাবএইড স্পেশালাইজড হাসপাতাল, বাড়ি–৬, রোড–৪, ধানমন্ডি, ঢাকা–১২০৫।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৮ অক্টোবর ২০২৬

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