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নরসিংদী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ১১৯

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
নরসিংদী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১১৯ পদে আবেদনের শেষ দিন ৩০ অক্টোবর ২০২৬ছবি: এআই

নরসিংদী সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ১৩তম থেকে ১৯তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১১৯। আবেদনের শেষ তারিখ ৩০ অক্টোবর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

১. পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর

পদসংখ্যা: ৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৩) ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

২. পদের নাম: পরিসংখ্যানবিদ

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৪) ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

৩. পদের নাম: কোল্ড চেইন টেকনিশিয়ান

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৫) ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

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৪. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৫. পদের নাম: স্টোরকিপার

পদসংখ্যা: ৫

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. পদের নাম: স্বাস্থ্য সহকারী

পদসংখ্যা: ৯৭

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৭. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ৪

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

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৮. পদের নাম: ল্যাব অ্যাটেনডেন্ট

পদসংখ্যা: ১

বেতন স্কেল ও গ্রেড

(গ্রেড-১৯) ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা।

বয়সসীমা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম

পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তি ওয়েবসাইটে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৭ নম্বর পদ: ১১২ টাকা;

৮ নম্বর পদ: ৫৬ টাকা।

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আবেদনের সময়সীমা

আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদন ফি জমাদান শুরুর তারিখ ও সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সকাল ১০টা;

আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ ও সময়: ৩০ অক্টোবর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

নির্দেশনা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পদগুলোর পরীক্ষা একই তারিখ ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে।

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