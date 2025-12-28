সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে চাকরি, পদ ৩৭
সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের (এসডিএফ) একটি প্রজেক্টের আওতায় জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রেজিলিয়েন্স, এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ অ্যান্ড লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্টের মেয়াদ ২৮ মে ২০২৬ সাল।
পদের নাম ও পদসংখ্যা
১. আঞ্চলিক পরিচালক—১টি
২. জেলা ব্যবস্থাপক—২টি
৩. জেলা কর্মকর্তা (লাইভলিহুড)—৩টি
৪. জেলা কর্মকর্তা (যুব কর্মসংস্থান)—২টি
৫. জেলা কর্মকর্তা (এমইএল অ্যান্ড জিএ)—২টি
৬. জেলা কর্মকর্তা (আইটি অ্যান্ড এমআইএস)—১টি
৭. ব্যক্তিগত কর্মকর্তা—১টি
৮. ডাটা এন্ট্রি অপারেটর—১৫টি
৯. অফিস সহকারী/সাপোর্ট স্টাফ—১০টি
আবেদনের যোগ্যতা
এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি শুধু এসডিএফের এসসিএমএফ প্রকল্পে কর্মরত বা চাকরিরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। পদভেদে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং সংশ্লিষ্ট কাজে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ (সিভি) আবেদনপত্র ‘ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ’ বরাবর পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
অন্যান্য তথ্য
এ নিয়োগ সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক এবং প্রকল্পের মেয়াদ অনুযায়ী ২৮ মে ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সব শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল সনদ সঙ্গে আনতে হবে।
* আবেদনের পদ্ধতি ও আবেদনের বিস্তারিত এখানে