নিয়োগ

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
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গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI) ৭টি ভিন্ন পদে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের সব জেলার যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। মোট পদ ১৭টি। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ নভেম্বর ২০২৬, বিকেল ৫টা।

চাকরির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম: হাউজিং অ্যান্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (HBRI)

মোট পদ সংখ্যা: ১৭টি (৭টি ক্যাটাগরি)

চাকরির ধরন: সরকারি চাকরি (অস্থায়ী ভিত্তিতে)

আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: ১৫ নভেম্বর ২০২৬, বিকাল ৫ ঘটিকা

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আবেদনের ওয়েবসাইট:

অফিশিয়াল ওয়েবসাইট:

পদের নাম, পদ সংখ্যা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

১. উপ-সহকারী প্রকৌশলী (গ্রেড-১০) পদসংখ্যা: ১টি

আবেদনে যোগ্যতা: পুরকৌশল বা মেকানিক্যাল প্রকৌশলে ডিপ্লোমা।

২. কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদসংখ্যা: ১টি

আবেদনে যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান পাস এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে নির্ধারিত গতি।

৩. ড্রাইভার (গ্রেড-১৬) পদসংখ্যা: ১টি

আবেদন যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস, হালকা ও ভারী গাড়ি চালানোর বৈধ লাইসেন্স এবং ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।

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৪. প্লাম্বার (গ্রেড-১৮) পদসংখ্যা: ১টি

আবেদন যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং প্লাম্বিং কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

৫. অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদসংখ্যা: ৭টি

আবেদনে যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।

৬. নিরাপত্তা প্রহরী (গ্রেড-২০) পদসংখ্যা: ৩টি

আবেদনে যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস।

৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী (গ্রেড-২০) পদসংখ্যা: ৩টি

আবেদনে যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস। পেশাদার সুইপারদের অগ্রাধিকার।

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আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদনপত্র পূরণ এবং ফি জমা দিতে হবে।

বিস্তারিত দেখুন এখানে

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