বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৭। আবেদনের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর ২০২৬।
চাকরির বিবরণ
১. পদের নাম: প্রভাষক (অ্যাপারেল)
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৯) ৪৪,০০০-১,০৫,৯০০ টাকা।
২. পদের নাম: লাইব্রেরিয়ান
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-৩) ১,১৩,০০০-১,৪৮,৮০০ টাকা।
৩. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ২
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৪. পদের নাম: কেয়ারটেকার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৩) ২৪,০০০-৫৮,০০০ টাকা।
৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট
পদসংখ্যা: ৪
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৬. পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৭. পদের নাম: সহকারী ক্যাশিয়ার
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৮. পদের নাম: লাইব্রেরি সহকারী
পদসংখ্যা: ১
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-১৬) ২১,৯০০-৫২,৯০০ টাকা।
৮. পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৫
বেতন স্কেল ও গ্রেড
(গ্রেড-২০) ২০,০০০-৪৮,৪০০ টাকা।
আবেদনের নিয়ম
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস অথবা www.butex.edu.bd থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদনপত্র ‘রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮’ ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
আবেদন ফি
১ ও ২ নম্বর পদ: ২০০ টাকা;
৩ থেকে ৮ নম্বর পদ: ১০০ টাকা;
৯ নম্বর পদ: ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ
২৯ অক্টোবর ২০২৬