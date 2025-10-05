বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

বেসরকারি হাসপাতালে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ
উপাধ্যক্ষ, রেজিস্ট্রারসহ পাঁচ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ডেলটা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। আবেদন করা যাবে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত।
পদের নাম ও বিবরণ
১। উপাধ্যক্ষ
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমডিসি ও পিএসসির নীতিমালা অনুযায়ী।
২। অধ্যাপক
বিভাগ: মেডিসিন, পেডিয়াট্রিকস, ডার্মাটোলজি, সার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারি, ইএনটি অ্যান্ড হেড নেক, সার্জারি, অবস অ্যান্ড গাইনি, সাইকিয়াট্রি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমডিসি ও পিএসসির নীতিমালা অনুযায়ী।
৩। সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ: অর্থোপেডিক সার্জারি, ডার্মাটোলজি, ইউরোলজি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমডিসি ও পিএসসির নীতিমালা অনুযায়ী।
৪। সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ: ইএনটি অ্যান্ড হেড, নেক, সার্জারি, ডার্মাটোলজি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমডিসি ও পিএসসির নীতিমালা অনুযায়ী।
৫। রেজিস্ট্রার
বিভাগ: পেডিয়াট্রিকস, অর্থোপেডিক সার্জারি, ইএনটি অ্যান্ড হেড নেক সার্জারি, অফথ্যালমোলজি, অবস অ্যান্ড গাইনি।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: বিএমডিসি ও পিএসসির নীতিমালা অনুযায়ী।
বেতন ও ভাতা
আলোচনা সাপেক্ষে
আবেদনের শেষ সময়
১১ অক্টোবর ২০২৫
নির্দেশনা ও শর্তগুলো
১। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, এমবিবিএস ও বিএমডিসি রেজিস্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, ৩ (তিন) কপি সাম্প্রতিক তোলা (স্টুডিও প্রিন্ট) পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত দাখিল করতে হবে।
৩। নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
৪। চাকরিরত প্রার্থীদের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। মেডিকেল কলেজে চাকরির অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
৫। খামের ওপর প্রার্থিত পদের নাম অবশ্যই লিখতে হবে এবং অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য হবে না।