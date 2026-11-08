কর অঞ্চল-দিনাজপুরে নিয়োগ, চাকরির সুযোগ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে

কর অঞ্চল-দিনাজপুরে নিয়োগ, চাকরির সুযোগ দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে
কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল দিনাজপুরে ৬ পদে ২৭ জনকে নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এসব পদের গ্রেড ১৩ থেকে ২০তম। দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এসব পদে আবেদন করতে পারবেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, অস্থায়ী ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক সরাসরি জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল দিনাজপুরে নিয়োগে আবেদন শুরু ১৫ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১০টায়। আগ্রহী প্রার্থীরা ৬ ডিসেম্বর ২০২৬ বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদ ও পদসংখ্যা—
ব্যক্তিগত সহকারী: ৫টি
প্রধান সহকারী: ২টি
উচ্চমান সহকারী: ৬টি
সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ৮টি
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৩টি
অফিস সহায়ক: ৩টি
আবেদনপদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হবে না। আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে দেখুন কর-অঞ্চল-দিনাজপুর-এর-জনবল/।