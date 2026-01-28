বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পাবেন রিলেশনশিপ অফিসার

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ পাবেন রিলেশনশিপ অফিসার
বেসরকারি খাতের নতুন প্রজন্মের বাণিজ্যিক ব্যাংক ‘বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি’ তাদের রিটেইল ব্যাংকিং (শাখা ও উপশাখা) বিভাগে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘আরও/এসআরএম’ পদে অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মী খুঁজছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনের সুযোগ পাবেন।
পদের নাম ও দায়িত্ব
ব্যাংকটি রিলেশনশিপ অফিসার (আরও) বা সিনিয়র রিলেশনশিপ ম্যানেজার (এসআরএম) পদে নিয়োগ দেবে। নিযুক্ত প্রার্থীকে মূলত ব্যাংকের রিটেইল বিজনেসের লক্ষ্যমাত্রা (অ্যাসেট ও লায়াবিলিটি) অর্জন, নতুন গ্রাহক সংগ্রহ এবং ক্রেডিট কার্ডের প্রসারে কাজ করতে হবে। এ ছাড়া গ্রাহকদের উন্নত সেবা নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা ও এএমএল (AML) গাইডলাইন কঠোরভাবে মেনে চলা তাঁদের অন্যতম দায়িত্ব।
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিবিএ/বিএসসি বা স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি, তবে শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণি গ্রহণযোগ্য হবে না। স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
অভিজ্ঞতা: নামী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রিটেইল ব্যাংকিং বিভাগে অন্তত দুই থেকে চার বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। রিয়েল-টাইম অনলাইন ব্যাংকিং পরিবেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে।
অন্যান্য দক্ষতা: সেলস, নেগোসিয়েশন এবং গ্রাহক সেবায় পারদর্শী হতে হবে। কম্পিউটারের সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন ও অনলাইন ব্যাংকিং সিস্টেমে দক্ষ হওয়া আবশ্যক।
বয়সসীমা: প্রার্থীর বয়স সর্বোচ্চ ৪৫ বছর।
সুযোগ-সুবিধা ও কর্মস্থল
নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। পদটিতে নিয়োগ পেলে দেশের যেকোনো প্রান্তে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
আবেদনের নিয়ম ও শেষ সময়
আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদের বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকের নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬। শুধু বাছাইকৃত প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।