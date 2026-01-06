নিয়োগ

ব্যাংক এশিয়ায় অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার পদে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
ব্যাংক এশিয়া ও ব্যাংক আল ফালাহর লোগোগ্রাফিক্স: প্রথম আলো

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ১৫ জানুয়ারি ২০২৬।
চাকরির বিবরণ–
 পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার
পদ সংখ্যা: অনির্দিষ্ট

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর বা অনার্স ডিগ্রি। কোনো স্তরের পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/ডিভিশন গ্রহণযোগ্য নয়। ভালো কমিউনিকেশন ও ইন্টারপারসোনাল স্কিল।
বয়স
সর্বোচ্চ ৩২ বছর।
বেতন–ভাতা
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।
আবেদনের নিয়ম
bdjobs.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৫ জানুয়ারি ২০২৬

