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বাংলাদেশ ব্যাংকে সহকারী পরিচালক পদে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক
বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরিকল্পনামাফিক লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরুর উপযুক্ত সময় এখনইছবি: জাহিদুল করিম

বাংলাদেশ ব্যাংকে ‘সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-আইন)’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ৫। আবেদনের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: সহকারী পরিচালক (এক্স ক্যাডার-আইন)

পদসংখ্যা: ৫

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

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কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি; আইন বিষয়ে স্নাতক অথবা কোনো স্বীকৃত বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় হতে আইন বিষয়ে ৩ বছর মেয়াদি স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সনদপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন স্কেল

(গ্রেড-৯) ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

বয়সসীমা

২১-৩২ বছর।

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আবেদনের নিয়ম

erecruitment.bb.org.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদন ফি

২০০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।

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