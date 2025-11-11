চাকরি

ডুয়েটে শিক্ষকসহ ২০ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ থেকে ২০তম গ্রেডের ৩৫টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ সময় ২ ডিসেম্বর ২০২৫।

পদের নাম ও বিবরণ
 ১. সহযোগী অধ্যাপক
পদসংখ্যা: ০২ (পুরকৌশল বিভাগ–০১, যন্ত্রকৌশল বিভাগ–০১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা (গ্রেড–৪)
২. প্রভাষক
পদসংখ্যা: ০৬ (পুরকৌশল বিভাগ-০১, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল বিভাগ–০২, যন্ত্রকৌশল বিভাগ-০২, ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড মেডিলার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ–০১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৩. প্রভাষক
পদসংখ্যা: ০২ (ইনস্টিটিউট অব এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং–০১, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি–০১)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৪. প্রভাষক
পদসংখ্যা: ০১ (সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি রিসার্চ)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৫. প্রভাষক
পদসংখ্যা: ০১ (ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট)
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৬. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকর্তা
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৭. প্রকিউরমেন্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৮. অ্যাসিস্ট্যান্ট নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (আইসিটি সেল)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
৯. সেকশন অফিসার (ডিন অফিস, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অনুষদ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)
১০. সহকারী টেকনিক্যাল অফিসার (যন্ত্রকৌশল বিভাগ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

১১. ক্যাশিয়ার (কম্পট্রোলার অফিস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা (গ্রেড-১২)
১২. সিনিয়র অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর (সংস্থাপন শাখা, রেজিস্ট্রার অফিস)
পদসংখ্যা: ০২
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
১৩. ল্যাব সহকারী (যন্ত্রকৌশল বিভাগ)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)
১৪. অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৫. প্লাম্বার (প্রকৌশল অফিস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)
১৬. সাব-স্টেশন অ্যাটেনডেন্ট/জেনারেটর অপারেটর (প্রকৌশল অফিস)
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯,০০০-২১,৮০০ টাকা (গ্রেড-১৭)
১৭. অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১৮. সহকারী বাবুর্চি
পদসংখ্যা: ০১
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
১৯. নিরাপত্তাপ্রহরী
পদসংখ্যা: ০৬
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
২০. পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ০৩
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা (গ্রেড-২০)
বয়সসীমা
৬ থেকে ১৮ নম্বর পদের জন্য ১৮ থেকে ৩২ বছর।

আবেদনের নিয়ম
https://career.duetbd.org/ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। ১ নম্বর পদের জন্য অনলাইনে আবেদন করার পর করার আবেদনপত্র প্রিন্ট করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে।

আবেদন ফি
০১ থেকে ১০ নম্বর পদের জন্য ২০০টাকা।
১১ নম্বর পদের জন্য ১৫০ টাকা।
১২ থেকে ১৬ নম্বর পদের জন্য ১০০ টাকা।
১৭ থেকে ২০ নম্বর পদের জন্য ৫০ টাকা।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২ ডিসেম্বর ২০২৫, রাত ১১টা ৫৯ মিনিট।
পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি https://www.duet.ac.bd/notice/career-notices লিংকে পাওয়া যাইবে।

