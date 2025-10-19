আইএইচটি ও ম্যাটসের ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর, প্রবেশপত্রের তারিখ ঘোষণা
২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলগুলোর (ম্যাটস) ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৯ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি–ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েব পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন ও সাতটি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।
পরীক্ষা কত নম্বরে
এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী, এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর। আর পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা। পরীক্ষায় পাস নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাওয়া জিপিএ–৫–এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।