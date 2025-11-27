ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবিএ: উদ্যোক্তা ও ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম

পড়াশোনা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে উদ্যোক্তা ও ব্যবসা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ভর্তি চলছেছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) এবং প্রাইম ব্যাংক পিএলসি যৌথ সহযোগিতায় উদ্যোক্তা ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আবেদন জমার শেষ তারিখ ৮ ডিসেম্বর।

প্রোগ্রামের লক্ষ্য—

প্রোগ্রামটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোক্তাদের টেকসই উদ্যোগ সফলভাবে চালু এবং স্কেল করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, কৌশল এবং সম্পদ দিয়ে সজ্জিত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। বাস্তব বিশ্বের আর্থিক দক্ষতার সঙ্গে কঠোর একাডেমিক কাঠামোকে একীভূত করে, প্রোগ্রামটি ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়ন, কৌশলগত বিপণন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল রূপান্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তৃত পাঠ্যক্রম প্রদান করবে।

কারা প্রোগ্রাম করাবেন—

এই প্রোগ্রামের রিসোর্স পার্সনদের মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, অনুষদ সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ করাবেন।

যোগ্যতার মানদণ্ড—

ভর্তির জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিচের যোগ্যতার পূরণ করতে হবে:

  • যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি, এবং

  • একজন উদ্যোক্তা (স্ব-কর্মসংস্থানকারী) অথবা পূর্ণ-সময়ের পেশাদার পরিবেশনকারী উদ্যোক্তা হতে হবে।

  • ধারণামূলক প্রার্থীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড নির্ভর করা যেতে পারে।

প্রোগ্রামের সময়—

১. এটি আট সপ্তাহের একটি প্রোগ্রাম।

২. ক্লাস হবে শুধু শনিবার। সময়: সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট চলবে।

৩. ক্লাস শুরু হবে: ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার থেকে।

ভর্তি পদ্ধতি—

১. যোগ্য প্রার্থীদের পাশের লিংকের মাধ্যমে তাদের আবেদন জমা দিতে হবে।

২. আবেদন জমার শেষ তারিখ: ৮ ডিসেম্বর ২০২৫ সোমবার।

৩. শুধু সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত আবেদনকারীদের পর্যায়ক্রমে মূল্যায়ন পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে।

প্রত্যয়ন—

—অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ শিল্প অনুশীলনকারী এবং একাডেমিক বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে ইন্টারেকটিভ কর্মশালা, কেস স্টাডি এবং পরামর্শদান— সেশনে অংশগ্রহণ করবেন, যা একটি ব্যবহারিক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করবে।

—কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, অংশগ্রহণকারীদের ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্রোগ্রামের কোর্স ফি—

এই প্রোগ্রামটি আংশিকভাবে প্রাইম ব্যাংক পিএলসি থেকে ভর্তুকি পাওয়া। তবে প্রতিটি অংশগ্রহণকারী অথবা তার নিয়োগকর্তা বা স্পনসরকে কোর্স ফি হিসেবে শুধু ভর্তুকি বাবদ পরিমাণ ১৯ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করতে হবে।

আবেদন এবং তথ্যের জন্য যোগাযোগ—

ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন কর্মসূচি (এমডিপি), আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট

