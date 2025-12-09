এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা: ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কোচিং সেন্টার বন্ধ
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে দেশের সব মেডিকেল অনলাইন ও অফলাইনে কোচিং সেন্টার সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে ভর্তিসংক্রান্ত কমিটি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন-অফলাইন কোনো ধরনের কোচিং কার্যক্রম চালু রাখা যাবে না। গতকাল সোমবার (৮ ডিসেম্বর ২০২৫) স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক রুবীনা ইয়াসমীন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়েছেন।
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১২ ডিসেম্বর সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা।
এদিকে ভর্তি পরীক্ষার আগে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের আসনসংখ্যায় বড় পরিবর্তন এনেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। আগে সরকারি ৩৭টি মেডিকেলে আসন ছিল ৫ হাজার ৩৮০টি। নতুন সমন্বয়ের ফলে ১৪টি মেডিকেলে কমেছে ৩৫৫টি আসন, আর ৩ মেডিকেলে বাড়ানো হয়েছে ৭৫টি আসন। সব মিলিয়ে সরকারি খাতে ২৮০টি আসন কমে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১০০টি।
বেসরকারি ৬৬টি মেডিকেলে কমানো হয়েছে আরও ২৯২টি আসন। ফলে বেসরকারি মেডিকেলের আসন নেমে এসেছে ৬ হাজার ১টিতে।