উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি প্রোগ্রাম, ভর্তির সময় বাড়ল ২৮ আগস্ট পর্যন্ত

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ২০২৫ ব্যাচে প্রথম বর্ষে ভর্তির সময় আবার বাড়ানো হয়েছে। ভর্তির সময় ১৫ আগস্ট ছিল। বর্তমানে ভর্তির সময় ২৮ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য কোনো বিলম্ব ফি লাগবে না। তৃতীয় লিঙ্গের শিক্ষার্থীরা কোর্স ফির ৬০ শতাংশ ছাড় পাবে।

ভর্তির তিনটি শাখা—

* মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান।

ভর্তির যোগ্যতা—

এসএসসি বা সরকার স্বীকৃত সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র—

১. দুই কপি ছবি,

২. এসএসসি বা সরকার স্বীকৃত সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সনদ,

৩. জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

ভর্তি ফি লাগবে—

১. অনলাইন আবেদন ফি ১০০ টাকা,

২. মোট ভর্তি ফি: ৪৫২৩ টাকা,

৩. ভর্তির জন্য কোনো বিলম্ব ফি লাগবে না।

৩. ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য অতিরিক্ত কোর্স ও পরীক্ষার ফি ৬৩৮ টাকা,

৪. ব্যবহারিক কোর্স প্রতি অতিরিক্ত ১২৫ টাকা জমা দিতে হবে ।

ভতি৴র বিস্তারিত সময়—

১. ভতি৴র সময় বাড়ানোর শেষ তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫ ।

২. ওরিয়েন্টেশন সম্ভাব্য তারিখ : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bou.ac.bd

