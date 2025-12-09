ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাস ১১.২৫ শতাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাস ১১.২৫ শতাংশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ভর্তি প্রোগ্রামের চারুকলা ইউনিটের (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরীক্ষায় পাসের হার ১১ দশমিক ২৫ শতাংশ। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের ৮৮ দশমিক ৭৫ শতাংশই অকৃতকার্য হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর ২০২৫) সন্ধ্যার পরে ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ক ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তিতে ফলাফল প্রকাশের কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘চারুকলা ইউনিটের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা তাদের প্রবেশপত্রে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুসরণ করে এসএমএসের মাধ্যমে অথবা নির্ধারিত ওয়েবসাইটে লগইন করে রেজাল্ট দেখতে পারবেন।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ওয়েবসাইটে (https://admission.eis.du.ac.bd/) পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল জানা যাবে। এছাড়া, টেলিটক, রবি, এয়ারটেল ও বাংলালিংক মোবাইল নম্বর থেকে DU FRT ˂roll no˃ টাইপ করে ১৬৩২১ নম্বরে send করে ফিরতি SMS-এ ফলাফল জানা যাবে।
চারুকলা অনুষদের ৮টি বিভাগে ১৩০টি আসনের বিপরীতে ৬ হাজার ৫২১ জন শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছেন। এর মধ্যে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন ৫ হাজার ৩৫২ জন শিক্ষার্থী। মাত্র ৬০২ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন এ পরীক্ষায়। অকৃতকার্য হয়েছেন ৪ হাজার ৭৫০ জন শিক্ষার্থী। উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্র ১৫৪ জন এবং ছাত্রী ৪৫৭ জন।
গত ২৯ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।