পরীক্ষা

এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬—বাংলা ২য় পত্র : Vocabulary–এর পারিভাষিক শব্দ শব্দভান্ডার

লেখা:
বাংলা ২য় পত্র: পারিভাষিক শব্দ

এইচএসসি বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পারিভাষিক শব্দ দরকারি। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ দেওয়া হলো।

Audit–নিরীক্ষা

Attested–প্রত্যায়িত/সত্যায়িত

Axis–অক্ষ

Interview–সাক্ষাৎকার

Invitation card–আমন্ত্রণপত্র

Illtterate–নিরক্ষর, মূর্খ

Hostile–বৈরী

Humanity–মানবতা

Hygiene–স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি

External–বহিঃস্থ

Expert–দক্ষ, বিশেষজ্ঞ

Eyewash–ধোঁকা

Tax–কর

Terminology–পরিভাষা

Theory–সিদ্ধান্ত, মত, তত্ত্ব

Thesis–গবেষণা সার, অভিসন্দর্ভ

Token–নিদর্শন, প্রতীক

Tradition–ঐতিহ্য

Transparency–স্বচ্ছতা

Trial–বিচার

Tribunal–ন্যায়পীঠ

Undertaking–অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি

Uniform–উর্দি, একরূপ

Union–সংঘ

Up-to-date–হালনাগাদ

Urban–পৌর, নগর

Vacation–অবকাশ, ছুটি

Valid–সিদ্ধ, বৈধ

Validity–বৈধতা

Venue–স্থান, নির্দিষ্ট স্থান

Violation–অতিক্রমণ, লঙ্ঘন

Virus–ভাইরাস

Vision–দৃষ্টি, দর্শন

Viva-voice–মৌখিক পরীক্ষা

Vocabulary–শব্দসংখ্যা, শব্দভান্ডার

Vocation–বৃত্তি

Verify–প্রতিপাদন করা, সত্যতা যাচাই করা

Walkout–সভা বর্জন

War crime–যুদ্ধাপরাধ

White paper–শ্বেতপত্র

Witness–সাক্ষী

Worship–পূজা

Welfare–কল্যাণ

War criminal–যুদ্ধাপরাধী

Wrist Watch–হাতঘড়ি

X-ray–রঞ্জনরশ্মি

Year book–বর্ষপঞ্জি

Youth–তারুণ্য, তরুণ–তরুণী

Yard–এক গজ, অঙ্গন, উঠান

Yearly–বার্ষিক

Zone–স্থান, অঞ্চল, বলয়, মেখলা

Zoom–বিমানের খাড়া উড্ডয়ন

  • মো. আবু সুফিয়ান, শিক্ষক
    আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

