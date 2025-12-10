উচ্চশিক্ষা

নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন পেল দুই বিভাগ খোলার

প্রতিনিধি
নওগাঁ
নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন। শহরের চকমুক্তার এলাকায়ছবি: সংগৃহীত

অনুমোদনের পর তিন বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের (নবি) শিক্ষা কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় অনেকটাই হতাশ ছিলেন নওগাঁবাসী। তবে অবশেষে সেই হতাশার অবসান হতে যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষেই শুরু হচ্ছে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) থেকে দুটি বিভাগ খোলার অনুমোদন পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। আলাদা দুটি অনুষদের অধীন অনুমোদন পাওয়া বিভাগ দুটি হলো আইন অনুষদের অধীন আইন বিভাগ ও বিজনেস স্টাডিস অনুষদের অধীন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগ। এ দুই বিভাগ খোলার মধ্য দিয়ে নওগাঁবাসীর বহুল প্রত্যাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছাত্র ভর্তি ও পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার সকালে ইউজিসি থেকে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি বিভাগ খোলার অনুমোদনসংক্রান্ত একটি মেইল এসেছে। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে ছয়টি বিভাগের অনুমোদন ও ছাত্র ভর্তির অনুমতি চেয়ে ইউজিসিতে আবেদন করা হয়। ওই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত এক সভায় ইউজিসি নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে শর্ত সাপেক্ষে দুটি বিভাগ খোলার অনুমোদন দেয়। তবে অনুমোদিত দুটি বিভাগে কোন শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে, এ–সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এখনো জানায়নি ইউজিসি। এ ছাড়া অনুমোদন পাওয়া বিভাগ দুটিতে জনবল নিয়োগের বিষয়েও কোনো নির্দেশনা দেয়টি ইউজিসি।

এদিকে শিক্ষাকার্যক্রম চালুর জন্য ইতিমধ্যে একাডেমিক ভবন ভাড়া নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইউজিসির অনুমোদন পেলে নওগাঁ শহরের সার্কিট হাউসসংলগ্ন রফিক টাওয়ারে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নবি প্রশাসন।

এ সম্পর্কে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য মোহাম্মদ হাছানাত আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চালুর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। অবশেষে সেই চেষ্টা সফল হতে যাচ্ছে। ইউজিসি নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বিভাগ খোলার অনুমোদন দিয়েছে। এই অর্জন অবহেলিত নওগাঁবাসীর। আশা করছি, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছাত্র ভর্তি ও পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মেধাবীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মোকাবিলার জন্য দক্ষ জনশক্তি উৎপন্ন করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’

