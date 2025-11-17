বৃত্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, মাসে ৫,০০০ টাকা

পড়াশোনা ডেস্ক
শিক্ষা বৃত্তিফাইল ছবি

আকিজ-মনোয়ারা শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে প্রথম বর্ষে (শিক্ষাবর্ষ ২০২৪–২৫) পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে মেধাবী ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করবে।

দরকারি তথ্য
১. শুধু প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হবে।
২. বৃত্তি দেওয়া হবে ১৫০ শিক্ষার্থীকে।
৩. বৃত্তির পরিমাণ প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকা।
৪. বৃত্তি পাওয়ার সময়: এক বছর।

কারা বৃত্তি পাবেন
প্রথম বর্ষের ১৫০ শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা করে এক বছরের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

আবেদন ফরম কোথায় পাওয়া যাবে
১. বৃত্তির আবেদন ফরম রেজিস্ট্রারের অফিসে ২০৭ (খ) বৃত্তি শাখায় পাওয়া যাবে।
২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট du.ac.bd থেকে ফরম ডাউনলোড করা যাবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে যা জমা দিতে হবে
১. জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) অথবা জন্মসনদের ফটোকপি
২. প্রত্যয়নপত্র
৩. অভিভাবকের আয়ের সনদের ফটোকপি
৪. আবেদনপত্রে বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর
৫. এইচএসসি মার্কশিটের ফটোকপি
৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি স্লিপের ফটোকপি
৭. প্রতিবন্ধী সনদপত্র (যদি থাকে)

আবেদন ফরম জমার শেষ তারিখ
১. আবেদন ফরম বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর ও সিলসহ ৩০ নভেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই রেজিস্ট্রারের অফিসে ২০৭(খ) নম্বর কক্ষে জমা দিতে হবে।
২. নির্ধারিত তারিখের পর কোনো আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে না।
# বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.du.ac.bd

