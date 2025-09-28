বৃত্তি

চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি: ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপে স্নাতকোত্তর

প্রথম আলো ডেস্ক
আবেদনকারীর অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন থাকতে হবে অথবা বর্তমানে পড়াশোনা চলমান থাকলেও ২০২৬ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে স্নাতক শেষ করতে হবেছবি: সাবিনা ইয়াসমিন

এশিয়ার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপ দেয়। ২০২৬ সালের জন্য আবেদন শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ অর্থায়নকৃত এই মাস্টার্স বৃত্তিতে সব দেশের শিক্ষার্থীদের চীনে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সুযোগ মিলবে।

নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্বের ১৪তম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগের পাশাপাশি চীনা সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার ও গবেষণার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। আবেদন করার ক্ষেত্রে কোনো দেশের শিক্ষার্থীর জন্য কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।

চীন এবং অন্যান্য দেশ থেকে মোট ১২০ জন নতুন শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে। প্রতিবছর একাডেমিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের প্রায় ৮০ শতাংশই আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৩০-৩৫ শতাংশ ইউরোপ থেকে, ২৫-৩০ শতাংশ আমেরিকা ও কানাডা থেকে এবং ৩০-৩৫ শতাংশ অন্যান্য দেশ থেকে।

এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা শুধু পড়াশোনাই নয়, বরং ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম, ইন্টার্নশিপ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরির সুযোগ পাবেন।

পড়াশোনার ক্ষেত্রসমূহ

ইয়েনচিং একাডেমিতে মাস্টার্স প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত ছয়টি বিষয়ে পরিচালিত হয়—

১. অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা

২. আইন ও সমাজ

৩. দর্শন ও ধর্ম

৪. ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব

৫. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

৬. রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

আবেদনের যোগ্যতা—

এই মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে শিক্ষার্থীদের নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ করতে হবে:

১. বিশ্বের যেকোনো দেশের পুরুষ ও নারী শিক্ষার্থী আবেদন করতে পারবেন।

২. আবেদনকারীর অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন থাকতে হবে অথবা বর্তমানে পড়াশোনা চলমান থাকলেও ২০২৬ সালের ৩১ আগস্টের মধ্যে স্নাতক শেষ করতে হবে।

৩. আবেদনকারীর বয়স আবেদনকালে ২৯ বছরের নিচে হতে হবে।

৪. চীন এবং এর সংস্কৃতির প্রতি গভীর আগ্রহ থাকতে হবে।

৫. ভালো শিক্ষাগত ফলাফল থাকতে হবে।

৬. নেতৃত্ব, কমিউনিটি সার্ভিস ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সহশিক্ষা কার্যক্রমের প্রমাণ থাকতে হবে।

৭. ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং তা প্রমাণসাপেক্ষ হতে হবে।

আবেদনকারীর বয়স আবেদনকালে ২৯ বছরের নিচে হতে হবে
ছবি: সাবিনা ইয়াসমিন
বৃত্তির সুবিধাসমূহ

ইয়েনচিং একাডেমি স্কলারশিপ ২০২৬ নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এর মধ্যে রয়েছে:

– পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ।

– মাসিক ভাতা।

– ইয়েনচিং একাডেমিতে ফ্রি আবাসন সুবিধা।

– একবারের রিটার্ন এয়ার টিকিট (আসা-যাওয়া)।

– গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের পড়াশোনার জন্য অতিরিক্ত খরচ।

দ্রষ্টব্য: সুবিধাগুলো প্রথম বছরের জন্য প্রযোজ্য। পরবর্তী বছরেও সুবিধা অব্যাহত রাখতে হলে ভালো একাডেমিক ফলাফল বজায় রাখতে হবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

আবেদন করার সময় নিচের কাগজপত্র জমা দিতে হবে। যেকোনো অসম্পূর্ণ আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১. জীবনবৃত্তান্ত

২. ব্যক্তিগত বিবৃতি (সর্বোচ্চ ৭৫০ শব্দ)

৩. অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট

৪. গবেষণার আগ্রহের বিবৃতি (সর্বোচ্চ ১৫০০ শব্দ)

৫. ডিগ্রি সনদপত্র বা চলমান পড়াশোনার সার্টিফিকেট

৬. আবেদন ফরম

৭. দুটি সুপারিশপত্র

৮. ইংরেজি ভাষার দক্ষতার প্রমাণপত্র

প্রোগ্রামের সময়কাল

এই বৃত্তির মাধ্যমে দুই বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রাম সম্পন্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে।

আবেদনের সময়সীমা

১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে।

