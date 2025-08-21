বৃত্তি

কমনওয়েলথ ফেলোশিপে মাসে ৩ লাখ ৪৩ হাজার টাকা সঙ্গে নানা সুযোগ, করুন আবেদন

প্রথম আলো ডেস্ক
প্রথম আলো ফাইল ছবি

কমনওয়েলথ প্রফেশনাল ফেলোশিপের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাজ্যের কমনওয়েলথ স্কলারশিপ কমিশন। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের নাগরিকেরা আবেদন করতে পারবেন এ ফেলোশিপের জন্য। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করতে হবে ফেলোদের। কমনওয়েলথভুক্ত দেশের আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২২ আগস্টের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন এ ফেলোশিপের জন্য। ওই দিন বিকেল চারটা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন বাংলাদেশিরা।

আর্থিক যে সুবিধা মিলবে এ ফেলোশিপে—

  • যুক্তরাজ্যে যাওয়া ও নিজ দেশে আসার উড়োজাহাজ টিকিট;

  • ভিসা প্রসেসিং ফির সুবিধা;

  • লিভিং অ্যালাউন্স হিসেবে মাসে মিলবে ২ হাজার ১০৪ ব্রিটিশ পাউন্ড (৩ লাখ ৪৩ হাজার ৬৭৬ টাকা, ১ পাউন্ড সমান ১৬৩.৩৪ টাকা ধরে, ২০ আগস্টের হিসেবে)। তবে লন্ডন মেট্রোপলিটন এলাকায় থাকলে মাসে মিলবে ২ হাজার ৬১২ ব্রিটিশ পাউন্ড।

  • যুক্তরাজ্যে যাওয়া আসার ভাতার জন্য মিলবে ১১৮৩.২০ পাউন্ড;

  • যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন সংস্থায় যাওয়া ও সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ ২,০০০ পাউন্ড পাবেন কেউ এ ফেলোশিপ পেলে।

ফাইল ছবি
আবেদনের যোগ্যতা—

  • প্রার্থীকে কমনওয়েলথভুক্ত দেশের স্থায়ী নাগরিক অথবা শরণার্থী মর্যাদার হতে হবে;

  • আবেদনের সময় চাকরিরত অবস্থায় থাকতে হবে, যেন ফেলোশিপ শেষে আগের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে পারেন;

  • নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানের দুজন ব্যক্তির নাম রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;

  • স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন যেভাবে করবেন—

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের পদ্ধতি, আবেদনের বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এখানে

