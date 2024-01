মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা: পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট-৩

1. He has assured me safety.

(A) with

(B) at

(C) for

(D) of

2. ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’–এর রচয়িতা—

(A) খলিল জিবরান

(B) রবার্ট ফ্রস্ট

(C) ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান

(D) অ্যালেন গিন্সবার্গ

3. কোনো ভেক্টর ক্ষেত্রের ডাইভারজেন্স কত হলে ওই ভেক্টর ক্ষেত্রটি সলিনয়ডাল হবে?

(A) ১

(B) ০

(C) অসীম

(D) কোনোটিই নয়

4. পানিকে 0°C তাপমাত্রা হতে 10°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উহার আয়তন—

(A) প্রথমে কমে তারপর বাড়ে

(B) কমে

(C) অপরিবর্তিত থাকে

(D) প্রথমে বাড়ে তারপর কমে

5. 50 পাকবিশিষ্ট কোনো কুণ্ডলীতে 0.02. সেকেন্ডে চৌম্বক ফ্লাক্স 0.03 Wb থেকে 0.025 Wb এ পরিণত করা হলে ওই কুণ্ডলীতে আবিষ্ট emf কত?

(A) 0.125

(B) 12.5

(C) 25

(D) 50

6. ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল 1971 সালের ডিসেম্বর মাসের—

(A) ৫ তারিখ

(B) ৬ তারিখ

(C) ৭ তারিখ

(D) ৮ তারিখ

7. RNA ভাইরাস নয় কোনটি?

(A) ডেঙ্গু

(B) পোলিও

(C) মাম্পস

(D) ভ্যারিওলা

8. একটি হালকা বস্তু এবং একটি ভারী বস্তুর ভরবেগ সমান হলে কোনটির গতিশক্তি বেশি হবে?

(A) হালকা বস্তুর গতিশক্তি

(B) ভারী বস্তুর গতিশক্তি

(C) উভয়ের গতিশক্তি সমান

(D) কোনোটিই নয়

9. আয়নিক বন্ধন গঠনের সময় অধাতব পরমাণু কোন ধরনের চার্জে চার্জিত হয়?

(A) উপধর্মী

(B) ঋণাত্মক

(C) চার্জ নিরপেক্ষ

(D) ধনাত্মক

10. হাইড্রোজেন পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালি নির্ণয় করেন কে?

(A) মিলিকান

(B) রিডবার্গ

(C) ক্রুকস্

(D) স্টোনি

11. মানুষে রক্ত জমাট বাঁধার স্বাভাবিক সময়কাল কত?

(A) ৪-৫ মিনিট

(B) ১০-১৫ মিনিট

(C) ২০-২৫ মিনিট

(D) ২-৩ মিনিট

12. থ্যালামাস সম্পর্কে যে উক্তিটি সত্য নয়—

(A) এটি গ্রেম্যাটারে গঠিত

(B) স্নায়ু আবেগ →থ্যালামাস→সেরেব্রাম

(C) থ্যালামাস উদ্বেগের কেন্দ্র

(D) এটি ডিম্বাকার

13. লেন্সের চারপাশে বায়ুর পরিবর্তে অন্য কোন ঘন মাধ্যম থাকলে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব—

(A) হ্রাস পায়

(B) বৃদ্ধি পায়

(C) একই থাকে

(D) পরিবর্তিত হবে কি না বলা যায় না

14. You have no right to do it. Here ‘right’ is—

(A) Noun

(B) Adjective

(C) Adverb

(D) Verb

15. Which one of the following is correct?

(A) He speaks English like English.

(B) He speaks the English like English.

(C) He speaks English like the English.

(D) He speaks the English like the English.

16. নিচের কোনটি দুধের প্রোটিন?

(A) ট্রিপসিন

(B) Actin

(C) হোয়ে

(D) মিয়োসিন

17. কোনটি হাইড্রার চলন নয়?

(A) লুপিং

(B) গ্লাইডিং

(C) ড্রপিং

(D) ক্রলিং

18. শ্বসনের কোন ধাপে O 2 প্রয়োজন হয়?

(A) গ্লাইকোলাইসিস

(B) এসিটাইল কো এ সৃষ্টি

(C) ক্রেবস চক্র

(D) ETS

19. নিম্নের কোনটি দ্বারা হেক্সামিন তৈরি হয়?

(A) ফরমালিন

(B) অ্যামিন

(C) ইথিলিন

(D) ফরমালডিহাইড

20. মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর কোথায় ছিল?

(A) মেহেরপুর

(B) কলকাতা

(C) দিল্লি

(D) আগরতলা

21. তড়িৎদ্বার বিভব নিচের কোনটির ওপর নির্ভরশীল নয়?

(A) তাপমাত্রা

(B) তড়িৎ বিশ্লেষ্যের ঘনমাত্রা

(C) তড়িৎ বিশ্লেষ্যের প্রকৃতি

(D) তড়িৎদ্বারের আকার

22. কোনটি প্যারান্যাসাল সাইনাস নয়?

(A) ম্যাক্সিলারি

(B) ম্যান্ডিবুলার

(C) ফ্রন্টাল

(D) এথময়ডাল

23. Passive form of—‘Do not shut the door’.

(A) The door is not to be shut

(B) The door may not be shut

(C) Let not the door be shut

(D) The door will not be shut

24. প্রকৃতিতে আর্সেনিকের খনিজ সালফাইড নয় কোনটি?

(A) নিকোলাইট

(B) নিকেল গ্ল্যান্স

(C) ওরপিমেন্ট

(D) আর্সেনোলাইট

25. প্রাণশক্তি মতবাদের প্রবক্তা কে?

(A) বার্জেলিয়াস

(B) ডাল্টন

(C) ফ্রেডরিখ উহলার

(D) জি এস কোব