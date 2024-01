বিষয়: বাংলা - পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি পর্ব-৭

১১. বুড়ো রহমানের মেয়েটা কেন শ্বশুরবাড়িতে যেতে চায়নি?

A. অল্পবয়স্ক অবুঝ বলে

B. শ্বশুরবাড়িতে গেলে বাপের কথা মনে পড়ত বলে

C. শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ভয়ে

D. আহ্লাদির মতো পরিণতি হবে বলে

১২. “দুর ছাই সয়ে আর কুড়িয়ে পেতে খেয়ে।” এর মানে -

A. কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাওয়া

B. চূড়ান্ত অবহেলিত ভাবে দিনযাপন করা

C. গালাগাল আর কুড়িয়ে খেয়ে দিনযাপন করা

D. দুঃখে কষ্টে দিনযাপন করা

১৩. বিপদের মুখে আঠারো বছর বয়সের প্রকৃতি কেমন?

A. দুরন্ত

B. অগ্রণী

C. দুর্বিনীত

D. বিদ্রোহী

১৪. ‘এ বয়সে প্রাণ’ পঙ্‌ক্তির শূন্যস্থানে বসবে

A. তীব্র ও খরতর

B. প্রখর ও ভয়ঙ্কর

C. তীব্র আর প্রখর

D. তীক্ষ্ম আর প্রখর

১৫. সুকান্ত ভট্টাচার্যের সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম—

A. ঘুম নেই

B. আকাল

C. শপথের কোলাহলে

D. লক্ষ দীর্ঘশ্বাস

১৬. ‘আঠারো বছর বয়স’ কী জানে না?

A. হাসা

B. কাঁদা

C. বেদনা

D. নাচা

১৭. আঠারো বছর বয়সে কী উঁকি দেয়?

A. স্পর্ধা

B. দুঃসাহস

C. সংশয়

D. যন্ত্রণা

১৮. আঠারো বছর বয়স বেঁচে থাকে কিসে?

A. বেদনায়

B. দুর্যোগে আর ঝড়ে

C. অসহ্য যন্ত্রণায়

D. আঘাতে

১৯. কবি সুকান্ত ভট্টচার্য কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?

A. গোপালগঞ্জ

B. সিলেট

C. রংপুর

D. রাজশাহী

২০. ‘আঠারো বছর বয়স’ কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

A. স্বরবৃত্ত

B. মাত্রাবৃত্ত

C. পয়ার

D.অমিত্রাক্ষর



উত্তরমালা

১। C. কৌশল ২। D. সচেতনতা ৩। C. জননী ৪। D. সরু নৌকা ৫। B. পূর্বাশা ৬। A. জগুর ৭। D. গাঁয়ের বজ্জাতদের ৮। B. ২ জন ৯। C. চল্লিশোর্ধ্ব স্বামীহীন নারী ১০। C. পুলের কাছে ১১। C. শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের ভয়ে ১২। B. চূড়ান্ত অবহেলিত ভাবে দিনযাপন করা ১৩। B. অগ্রণী ১৪। C. তীব্র আর প্রখর ১৫। B. আকাল ১৬। B. কাঁদা ১৭। B. দুঃসাহস ১৮ । B. দুর্যোগে আর ঝড়ে ১৯। A. গোপালগঞ্জ ২০। B. মাত্রাবৃত্ত

রাহাদ হোসেন (প্রাক্তন শিক্ষার্থী,ঢাবি), প্রভাষক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা