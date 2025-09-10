‘দেখা যাক, নেহালের ফিরে আসার গল্প কীভাবে এগোয়’

‘দেখা যাক, নেহালের ফিরে আসার গল্প কীভাবে এগোয়’
২০১৮ সালে প্রচার শুরু হয় ধারাবাহিক ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। কাজল আরিফিন অমির বানানো এই ধারাবাহিকের এখন পঞ্চম সিজন প্রচারিত হচ্ছে। এই ধারাবাহিকের জনপ্রিয় কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে আছে নেহাল, কাবিলা, হাবু, পাশা, রোকেয়া, বোরহান। ধারাবাহিকের তৃতীয় সিজন থেকে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে গিয়েছিলেন নেহাল চরিত্রে অভিনয় করা অভিনেতা তৌসিফ মাহবুব। চতুর্থ সিজনে গল্পে নেহালের কথা উল্লেখ থাকলেও তাঁকে পর্দায় দেখা যায়নি। পঞ্চম সিজনের কয়েকটি পর্ব এরই মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, সেখানেও তৌসিফের উপস্থিতি ছিল অনুপস্থিত। মঙ্গলবার ঢাকার একটি পাঁচ তারকা হোটেলে জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জানানো হয়, নেহাল চরিত্রটি আবার পর্দায় ফিরছে।
ব্যাচেলর পয়েন্ট পরিচালক কাজল আরেফিন জানালেন, প্রচারে থাকা ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর সিজন ৫-এর আগামী পর্বগুলোতে দেখা যাবে নেহাল চরিত্রে অভিনয় করা তৌসিফ মাহবুবকে। ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয়া হয়, যেখানে তৌসিফ মাহবুবসহ উপস্থিত ছিলেন পরিচালক কাজল আরেফিন অমি, বঙ্গর চিফ অব কনটেন্ট মুশফিকুর রহমানসহ ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর অন্য শিল্পীরা।
কাজল আরিফিন বলেন, ‘নেহাল চরিত্রটির এভাবে ফিরে আসাটা দর্শকদের জন্য সুখবর। এখন দেখা যাক, নেহালের ফিরে আসার গল্প কীভাবে এগোয়।’
এদিকে তৌসিফ মাহবুবও জানান, দর্শকের ভালোবাসা আর চাহিদার কারণে আবারও নেহালের ভূমিকায় হাজির হতে যাচ্ছেন তিনি। তৌসিফ বলেন, ‘দর্শক সর্বদা চান নেহাল চরিত্রটি ফিরে আসুক। তাই আমি আনন্দিত যে ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এর মাধ্যমে আবারও দর্শক আমাকে দেখতে পাবেন।’
বর্তমানে সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাতে বুম ফিল্মের ইউটিউব এবং পরে চ্যানেল আইয়ে প্রচার হচ্ছে ব্যাচেলর পয়েন্ট সিজন ৫। এ ছাড়া প্রতি মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার বঙ্গের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে আট পর্ব করে দেখা যাচ্ছে।