২০২৫ সালে শুক্রবারের সর্বাধিক পঠিত ১০ লেখা
বছরজুড়ে শুক্রবার প্রথম আলোর জীবনযাপন সেকশনে কোন লেখাগুলো বেশি পড়লেন পাঠক? কী ছিল সেসব লেখার বিষয়। চলুন জেনে নিই। চাইলে আরেকবার পড়েও নিতে পারেন।
১. ব্র্যান্ডের গজ কাপড় সস্তায় কিনতে পারবেন যে গলিতে
মনমতো নকশা করে পছন্দের পোশাক বানাতে চাইলে প্রথমেই দরকার গজ কাপড়। ভ্যাপসা গরম আর গুমোট আবহাওয়ার এ সময়ে সুতি গজ কাপড়ের চাহিদাই বেশি। আগে নানা প্রয়োজনে গজ কাপড় কিনতে জ্যাম আর ভিড় ঠেলে চাঁদনি চক মার্কেটেই যেতে হতো। তবে এখন মিরপুরেই আছে গজ কাপড়ের বিশাল সম্ভার।
২. ফেসবুক থেকে এখন টাকা আয় করতে পারবেন যে কেউ
ছবি কিংবা ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে আয়ের সুযোগ সম্প্রতি আরও বিস্তৃত করেছে ফেসবুক। নতুন এই নিয়মে শুধু পেজই নয়, ফেসবুক প্রোফাইল থেকেও যে কেউ অর্থ আয় করতে পারবেন। ফেসবুক মনিটাইজেশন ফিচারের মাধ্যমে আপনি নিজের প্রকাশ করা আধেয় থেকে এই অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
৩. জীবনসঙ্গীর কি শারীরিক সম্পর্কে আগ্রহ নেই
‘প্রায় ১৪ বছরের বন্ধুত্ব ও প্রেমের সম্পর্কের পর ২০২১ সালে বিয়ে করি। প্রথম দুই বছর বেশ ভালোই কেটেছে। আমাদের একমাত্র সন্তানের বয়স এখন ৩ বছর। আমরা দুজনই চাকরিজীবী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আমরা বেশ সুখী। কিন্তু ভেতরে আসলে কিছুই ঠিক নেই। ছয় মাসের বেশি সময় ধরে আমাদের মধ্যে কোনো শারীরিক সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আমি চিন্তিত হলেও সে উদাসীন। আমার প্রতি তার কোনো আগ্রহই যেন আর অবশিষ্ট নেই’
৪. ভিন্ন ভিন্ন সাজপোশাকে তাসনিয়া ফারিণ, দেখুন ১০টি ছবি
অভিনেত্রী তাসণিয়া ফারিণ, যাঁর সরল মিষ্টি সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন দর্শক। বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সাজে মডেল হয়েছেন প্রথম আলোর সাপ্তাহিক ক্রোড়পত্র ‘নকশা’য়। দেখে নিন সেসব থেকে বাছাই ১০টি ছবি।
৫. এফডিআর নাকি ডিপিএস—কোন পদ্ধতিতে টাকা জমাবেন
ব্যাংকে টাকা জমানোর দুটি জনপ্রিয় পদ্ধতি হলো এফডিআর, ডিপিএস। আপনার আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে যেকোনো একটি পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যাংকের সুনাম, আর্থিক অবস্থা ও সুদের হার জেনে নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
৬. আটা বা ময়দার রুটির চেয়ে কেন ভাত খাওয়া ভালো
কথায় আছে, মাছে-ভাতে বাঙালি। তবে নিজেকে শারীরিকভাবে সুস্থ ও সুন্দর রাখতে অনেকেই ভাত খাওয়া ছেড়ে দেন। আবার বাড়তি ওজন যাঁদের আছে, তাঁরা মনে করেন যে ভাত খাওয়া ছেড়ে দিলে খুব দ্রুত কমবে ওজন। কিন্তু আসলেই কি তা–ই? ভাত কি শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর? পুষ্টিবিদেরাই–বা এ নিয়ে কী বলছেন?
৭. উড়োজাহাজে তীব্র ঝাঁকুনিতে মনে হচ্ছিল, আর বুঝি দেশে ফেরা হবে না
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই মন বেশ বিমর্ষ হয়ে আছে। কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছি না। ঘুরে–ফিরে শুধু ভারতের আহমেদাবাদের উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার কথাই মনে পড়ছে। বারবারই মনে হচ্ছে, ১০ জুন এমন একটি ঘটনা আমাদের উড়োজাহাজে হতে যাচ্ছিল। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এখনো মন থেকে সরাতে পারিনি।
৮. ধানমন্ডির তেহারী ঘরে দিনে বিক্রি হতো দুই–আড়াই লাখ টাকার তেহারি
দোকানের ওপর বড় সাইনবোর্ডে লেখা ‘তেহারী ঘর—এর কোনো শাখা নেই’। এই লেখার মাহাত্ম্য বুঝতে অবশ্য বিজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। তেহারী ঘর নামে ঢাকায় ঠিক কত শত খাবারের দোকান আছে, সেটা গুনে শেষ করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। তবে সবগুলো আলাদা হয়েছে সামনে ব্যক্তির নাম, জায়গার নাম বা ‘নিউ’ শব্দটি বসে। আর শুধু ‘তেহারী ঘর’-এ খেতে চাইলে, যেতে হবে ধানমন্ডির ১৩ নম্বর। সহজ ঠিকানা, সোবহানবাগ অফিসার্স কোয়ার্টার ফটকের উল্টো দিকের রাস্তা।
৯. হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় যে ৫টি পুষ্টি উপাদান
সচল থাকতে হলে মজবুত হাড় দরকার। হাড়ের সমস্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। এর মধ্যে হাড় ক্ষয় বা হাড় নরম হয়ে যাওয়া অন্যতম। এর কারণ পুষ্টির অভাব। হাড়ের গঠন ও সুস্থতার জন্য কয়েকটি পুষ্টি উপাদান খুব জরুরি, যা আমাদের জানা জরুরি। শৈশব থেকে এসব পুষ্টি উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করলে হাড় হবে মজবুত ও ঘন।
১০.জামের বীজের গুঁড়া এত উপকারী
এখনো বাজারে আম, জাম, কাঁঠাল মিলছে ভরপুর। ফল হিসেবে জাম খুবই উপকারী। খাওয়া শেষে আমরা স্বভাবতই জামের বীজটা ফেলে দিই। তবে জানেন কি, শুধু জাম নয়, এর বীজেরও রয়েছে অনেক উপকারী দিক। ধানমন্ডির গ্যাস্ট্রোলিভার কেয়ারের বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদ ইসরাত জাহান জানিয়েছেন জামের বীজের অজানা কিছু গুণ সম্পর্কে।