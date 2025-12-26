কীভাবে হাঁটার গতি বাড়াবেন

কীভাবে হাঁটার গতি বাড়াবেন
সুস্থতা বজায় রাখতে নিয়মিত হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। শুধু হাঁটলেই হবে না, দ্রুতগতিতে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি। কিন্তু দ্রুত হাঁটা আমাদের অনেকেরই অভ্যাসে নেই। তবে সঠিক কৌশল ও নির্দিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে হাঁটার গতি বাড়ানো সম্ভব।
সঠিক হাঁটার ভঙ্গি
সঠিক শারীরিক ভঙ্গি
দ্রুত হাঁটার জন্য শুধু দ্রুত পা চালালেই হবে না, প্রয়োজন সঠিক শারীরিক ভঙ্গি। এটি আপনার হাঁটার দক্ষতা উন্নত করবে এবং অপ্রয়োজনীয় বাঁধা এড়িয়ে গতি বাড়াতে সাহায্য করবে।
সোজা হয়ে দাঁড়ান
মেরুদণ্ডকে প্রসারিত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। এতে পদক্ষেপ আরও শক্তিশালী হবে।
সামনে দৃষ্টি
চোখ প্রায় ১০ থেকে ২০ ফুট সামনে নিবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। তাহলে শরীরের ওপরের অংশে টান পড়া এড়ানো যায়।
হাত ভাঁজ করুন
কনুই ৮৫ ডিগ্রি থেকে ৯০ ডিগ্রি ভাঁজ থাকবে, হাতগুলোকে সামনে-পেছনে করতে হবে। হাত ভাঁজ থাকলে সেগুলোকে দ্রুত ঘোরানো এবং পা হাতের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত চালিত করা সহজ হয়।
গোড়ালিতে ভর দিয়ে পা নামান
হাঁটার সময় প্রথমে গোড়ালিতে ভর দিয়ে পা নামাতে হবে, তারপর পায়ের পাতা দিয়ে রোল করে আঙুলের ডগা দিয়ে ধাক্কা দিতে হবে। এটি মসৃণ গতি এনে দ্রুত হাঁটতে সাহায্য করে।
ছোট, দ্রুত পদক্ষেপ
দীর্ঘ পদক্ষেপ নেওয়ার চেয়ে ছোট এবং দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। এটি গতি কমিয়ে না দিয়ে বরং একটি মসৃণ, ঘূর্ণমান পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে।
দ্রুত হাঁটার জন্য কার্যকর ব্যায়াম
নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে হাঁটার গতি ও সহনশীলতা বাড়ানো সম্ভব। যেমন-
সময়ভিত্তিক হাঁটা
একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন ২০ বা ৩০ মিনিট) ধরে হাঁটা এবং খেয়াল রাখা যে কত দূর পর্যন্ত যাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে হাঁটার সময় দূরত্ব বা সময়কে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।
ইন্টারভ্যাল
এটি হলো দ্রুত আর ধীরে হাঁটার একটি চক্র। উদাহরণস্বরূপ, দুই থেকে তিন মিনিট স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে ৩০ সেকেন্ডের জন্য গতি বাড়াতে হবে। এটি ৫ থেকে ১০ বার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এতে দ্রুত চলার জন্য প্রশিক্ষণ পায় শরীর, বাড়ে সহনশীলতা। ইন্টারভ্যাল হাঁটার একটি সহজ পদ্ধতি হলো ল্যান্ডমার্ক ব্যবহার। যেমন একটি নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত দ্রুত হাটতে হবে, তারপর পরবর্তী রাস্তাটি ধীরে হাঁটতে হবে।
ল্যাডার্স
এই পদ্ধতিতে হাঁটার গতিকে ক্রমান্বয়ে বাড়াতে এবং কমাতে হবে। আরামদায়ক গতিতে শুরু করে প্রতি এক বা দুই মিনিটে গতি বাড়াতে হবে, যতক্ষণ না সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছানো যায়। সর্বোচ্চ গতিতে কিছুক্ষণ থাকার পর আবার ধীরে ধীরে গতি কমানো যাবে।
দ্রুতগতিতে হাঁটার অভ্যাস আপনাকে কেবল শক্তিশালী করবে না, এটি হৃদ্যন্ত্রের স্বাস্থ্যও উন্নত করবে। তাই আজ থেকেই সঠিক কৌশল এবং এই ওয়ার্কআউটগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার হাঁটার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করুন।
সোর্স: হার্ভার্ড হেলথ