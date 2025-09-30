এক মিনিটের যে পরিচয়ে সবাই আপনাকে মনে রাখবে

এক মিনিটের যে পরিচয়ে সবাই আপনাকে মনে রাখবে
অফিসের কাজে আপনি অভ্যস্ত, ঝুঁকি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, কোটি টাকার প্রকল্পে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিংবা টানা ১২ ঘণ্টা ধরে কাজ করছেন। লিংকডইনে আপনার পেশাগত প্রোফাইল দেখলে মনে হবে, করপোরেট সাফল্যের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ। কিন্তু তারপরও বেশির ভাগ মানুষ আপনাকে মনে রাখে না।
নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, টিম মিটিং কিংবা নতুন কোনো স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল আলাপ—সব জায়গায় আপনি যেন মিশে যান ভিড়ের ভেতর। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আপনি কি শুধু কাজের জন্য পরিচিত হতে চান, নাকি মানুষ যেন মনে রাখে আপনি কে এবং আপনি কী কী কাজ করে এসেছেন এত দিন।
অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান হওয়ার কিছু উপায় আছে। জেনে নেওয়া যাক সেসবই—
১ মিনিটের ‘স্টিকি ইন্ট্রোডাকশন’
নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রায় সবাই পদবি বা দায়িত্বের কথা বলেন। উদাহরণস্বরূপ, ‘আমি রাকিবুর রহমান, ফিনটেক কোম্পানির স্ট্র্যাটেজির ভিপি।’
এটা নির্ভুল বটে, কিন্তু অপর পাশের মানুষটির ওপর এর কোনো ছাপ পড়ে না।
কারণ, এটা শুধু বোঝায় আপনি কী করেন, কেন তা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা কিন্তু বোঝায় না।
অসংখ্য উচ্চপদস্থ পেশাজীবীর ভিড়ে একই রকম শোনায় এই ভূমিকা। কোনো আবেগ, গল্প বা ছবি মনে গেঁথে যায় না। মনে রাখার মতো পরিচয় তৈরি করতে প্রয়োজন সংযোগ। একটি ৬০ সেকেন্ডের ‘স্টিকি ইন্ট্রোডাকশন’ বা মনে রাখার মতো ভূমিকা পরিষ্কার, গল্পভিত্তিক ও মূল্যকেন্দ্রিক—এই তিনটি কাজই করে দেয়।
যেমন—
১. আপনাকে দারুণ আস্থার ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হিসেবে উপস্থাপন করে।
২. কয়েক সেকেন্ডেই আবেগগত সংযোগ তৈরি করে।
৩. একটি স্মরণীয় গল্প বসিয়ে দেয় মানুষের মনে, যা পরবর্তী সময়ে তাঁরা আপনার অনুপস্থিতিতেও মনে রাখবে।
যা করতে হবে
১. নাম + ভূমিকা (৫ সেকেন্ড)
সহজ ও মানবিক ভঙ্গি।
হাই, আমি রাকিবুর রহমান। ফিনটেক কোম্পানির গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি দেখি।
২. গভীরতর উদ্দেশ্য (১০-১৫ সেকেন্ড)
আপনার কাজের পেছনের চালিকা শক্তি কী?
আমার উদ্দেশ্যই হলো আমার প্রতিষ্ঠান যেন ঐতিহ্য ও মানুষের আস্থা না হারিয়ে দ্রুত বড় হয়।
৩. উৎস মুহূর্ত (২০-৩০ সেকেন্ড)
একটি ছোট্ট গল্প বা অভিজ্ঞতা বলুন।
পেশাজীবনের শুরুতে কনসাল্টিংয়ে দেখেছি, টিম ভালো হলেও ভেঙে পড়ে শুধু যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবে। তাই আমি কৌশলগত অপারেশন আর দলগত মনোবিজ্ঞানে আগ্রহী।
৪. আপনার অনন্য দিক (১০-১৫ সেকেন্ড)
আপনার কাজে কী ফলাফল এসেছে, তা স্পষ্টভাবে বলুন।
আমার টিমটা এখন দ্রুত ও টেকসই কাজ করছে, এতে আমার দলটা লক্ষ্য ছুঁতে পারছে। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখি, আমার টিমের সেরা প্রতিভাগুলো যেন ক্লান্ত না হয়ে যায়।
সব একসঙ্গে করলে শোনাবে এ রকম—
‘হাই, আমি রাকিবুর রহমান। ফিনটেক কোম্পানির গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি দেখি। আমার উদ্দেশ্যই হলো আমার প্রতিষ্ঠান যেন ঐতিহ্য ও মানুষের আস্থা না হারিয়ে দ্রুত বড় হয়। পেশাজীবনের শুরুতে কনসাল্টিংয়ে দেখেছি, টিম ভালো হলেও ভেঙে পড়ে শুধু যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবে। তাই আমি কৌশলগত অপারেশন আর দলগত মনোবিজ্ঞানে আগ্রহী। আমার টিমটা এখন দ্রুত ও টেকসই কাজ করছে, এতে আমার দলটা লক্ষ্য ছুঁতে পারছে। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখি, আমার টিমের সেরা প্রতিভাগুলো যেন ক্লান্ত না হয়ে যায়।’
এখানে রাকিবুর আর কেবল একটি পদবি নয়, তিনি এখন নামের সঙ্গে একটি ‘মিশন’ও বহন করেন।
১৫ মিনিটে নিজের ভূমিকা তৈরি করুন
ধাপ ১: উদ্দেশ্য (৫ মিনিট)
আমি কোনো সমস্যার সমাধান করতে চাই?
কোন বিষয়টি আমাকে বিরক্ত করে?
আমি কী পরিবর্তন দেখতে চাই?
ধাপ ২: উৎস মুহূর্ত (৫ মিনিট)
কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাকে এই পথে এনেছে?
কোনো ভুল, শিক্ষা বা ক্লায়েন্টের গল্প আছে কি?
ধাপ ৩: অনন্য সুবিধা (৫ মিনিট)
আমি কাদের জন্য কাজ করি?
তারা কী পায় আমার কাছ থেকে?
কোথায় ব্যবহার করবেন?
লিডারশিপ মিটিং
বিনিয়োগকারীর সঙ্গে কথা বলার সময়
ইন্ডাস্ট্রি কনফারেন্সে
পডকাস্ট বা মিডিয়ায় যখন নিজেকে তুলে ধরবেন
নতুন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কোনো প্রকল্প নিয়ে আলোচনার সময়
লিংকডইন প্রোফাইলে
নেটওয়ার্কিং ইভেন্ট, এমনকি ব্যক্তিগত আসরেও
এক মিনিটের ভূমিকা শুধু বাইরের মানুষদের জন্য নয়, এটা আপনার একটা প্রতিচ্ছবি তৈরি করবে। আপনি যখন বারবার বলতে থাকবেন, তখন এটি আপনার পরিচয়ের অংশ হয়ে যাবে। এটি আপনাকে শত ব্যস্ততার ভিড়ে দিকনির্দেশনা দেবে; যাতে আপনার সময়, শক্তি আর মনোযোগ এক জায়গায় থাকে। পাশাপাশি আপনার আসল পরিচয়কেও শক্তিশালীভাবে তুলে ধরবে।
সূত্র: মিডিয়াম