তারেক রহমানের অনুরোধ রেখেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতা-কর্মীরা

প্রতিনিধি
লন্ডন থেকে
স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে তারেক রহমানছবি: বিএনপির ফেসবুক পেজ থেকে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের অনুরোধ রেখেছেন দলের যুক্তরাজ্য শাখার নেতা-কর্মীরা। অনুরোধ মেনে তাঁরা তারেক রহমানকে বিদায় জানাতে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে ভিড় করেননি।

১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে বাংলাদেশে ফিরছেন তারেক রহমান। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত সোয়া ১২টা) তারেক রহমান ও তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট ঢাকার উদ্দেশে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর ত্যাগ করে।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে যুক্তরাজ্য বিএনপির আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তারেক রহমান ঘোষণা দেন, তিনি ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরবেন। এই সভাতেই তারেক রহমান যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেন।

সভায় দেওয়া বক্তব্যে তারেক রহমান অনুরোধ করেন, তাঁর বিদায়বেলায় যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতা-কর্মীরা যেন বিমানবন্দরে উপস্থিত না হন। বিমানবন্দরে ভিড় করলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। এতে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

দেশে ফেরার পথে উড়োজাহাজে তারেক রহমান
ছবি: তারেক রহমানের ফেসবুক পেজ থেকে

তারেক রহমানের এই অনুরোধ রেখেছেন যুক্তরাজ্য বিএনপির নেতা-কর্মীরা। গতকাল সরেজমিন লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে দেখা যায়, টার্মিনাল-৪ এলাকা দিয়ে তারেক রহমান যখন বিমানবন্দরে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে শ দুয়েক মানুষ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ জন ছিলেন সংবাদমাধ্যমের কর্মী। অন্যদের বেশির ভাগই তারেক রহমানকে বহনকারী ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন। যদিও এই যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই যুক্তরাজ্য বিএনপির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এ সময় বিমানবন্দরে যুক্তরাজ্য বিএনপির আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ ছাড়া দলের কিংবা অঙ্গসংগঠনের অন্য কোনো নেতা-কর্মীদের দেখা যায়নি।

তারেক রহমান আজ বৃহস্পতিবার প্রথমে সিলেটে পৌঁছাবেন। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তিনি বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন। বিমানবন্দরের রেড জোনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।

ঢাকার পথে থাকা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের উড়োজাহাজের ভেতরে তারেক রহমান, তাঁর স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান
ছবি: বিএনপির মিডিয়া সেলের সৌজন্যে

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফুট এলাকায় গণসংবর্ধনার আয়োজন করেছে বিএনপি। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি সেখানে যাবেন। গণসংবর্ধনাস্থলে ইতিমধ্যে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী উপস্থিত হয়েছেন।

গণসংবর্ধনা শেষে তারেক রহমান রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর মা বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে যাবেন।

