টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভাঙা কোহলি শুধু সেঞ্চুরিটাই পেলেন না

৯৩ রানে আউট হয়েছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া বিরাট কোহলিএএফপি

২০১০ সালের ডিসেম্বরে বেঙ্গালুরুতে সিরিজের চতুর্থ ওয়ানডেতে ৩১৬ রানের লক্ষ্য পেরিয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচে ওয়ানডাউনে নেমে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন বিরাট কোহলি। ওয়ানডেতে এত দিন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের ৩০০ বা এর বেশি রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে জয়ের একমাত্র উদাহরণ ছিল সেটি।

বরোদরায় আজ দ্বিতীয়বার ৩০০ পেরিয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারাল ভারত। ১৫ বছর আগের সেই শূন্য রানে আউটের সেই দুঃস্বপ্ন ভুলে আজ ভারতের জয়ের নায়ক কোহলি। রান তাড়ায় ৯১ বলে ৯৩ রান করে আউট হয়েছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের ৫৪তম সেঞ্চুরিটা না পেলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন কোহলি। আর শচীন টেন্ডুলকারের রেকর্ড ভেঙে এই মাইলফলকে কোহলিই এখন দ্রুততম।

ডেভন কনওয়ে (৫৬), হেনরি নিকোলস (৬২) ও ড্যারিল মিচেলের (৮৪) তিন ফিফটিতে ভর করে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে নিউজিল্যান্ড করেছিল ৮ উইকেটে ঠিক ৩০০ রান।

জয়ের পর ভারতের দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যান ওয়াশিংটন সুন্দর ও লোকেশ রাহুল কথা বলছেন নিউজিল্যান্ডের মাইকেল ব্রেসওয়েলের সঙ্গে
এএফপি

রান তাড়ায় ভারত প্রথম উইকেট হারায় ৩৯ রানে, ২৯ বলে ২৬ রান করে বিদায় নেন রোহিত শর্মা। এরপর অধিনায়ক শুবমান গিলকে নিয়ে ১১৮ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে ম্যাচ থেকে প্রায় ছিটকে দেন কোহলি। ৭১ বলে ৫৬ রান করা গিলের বিদায়ের পর শ্রেয়াস আইয়ারকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৭৭ রানের জুটি কোহলির।

আরেকটি সেঞ্চুরির মঞ্চ যখন প্রস্তুত, কাইল জেমিসনকে উড়িয়ে মারতে গিয়ে টাইমিংয়ের গড়বড়ে মিড অফে ক্যাচ দিলেন কোহলি।

৬২৪
২৮ হাজার ছুঁতে কোহলির ইনিংস। ২৮ হাজারে দ্রুততম কোহলিই।

এর আগেই অবশ্য রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন কোহলি। ২৫ রানের মাথায় টেন্ডুলকার ও কুমার সাঙ্গাকারার পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ২৮ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন কোহলি। ৫৫৭ ম্যাচে ৬২৪ ইনিংসে মাইলফলক ছুঁয়ে দ্রুততম হয়ে যান ৩৭ বছর বয়সী তারকা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক টেন্ডুলকার ৬৪৪ ইনিংসে ও শ্রীলঙ্কান গ্রেট সাঙ্গাকারা ৬৬৬ ইনিংসে ২৮ হাজার ছুঁয়েছিলেন।

নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ ইনিংস ড্যারিল মিচেলের
এএফপি

৪২ রানের মাথায় সাঙ্গাকারাকে (২৮০১৬) ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়ে যান কোহলি। ২৮০৬৮ রান করা কোহলির ওপরে থাকা টেন্ডুলকারের রান ৩৪৩৫৮।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান

তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে আগামী বুধবার রাজকোটে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

নিউজিল্যান্ড: ৫০ ওভারে ৩০০/৮ (মিচেল ৮৪, নিকোলস ৬২, কনওয়ে ৫৬; সিরাজ ২/৪০, কৃষ্ণা ২/৬০, রানা ২/৬৫)।
ভারত: ৪৯ ওভারে ৩০৬/৬ (কোহলি ৯৩, গিল ৫৬, আইয়ার ৪৯; জেমিসন ৪/৪১)।
ফল: ভারত ৪ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: বিরাট কোহলি
