‘কপালে যা আছে, তা–ই হবে’, শ্রীলঙ্কার জন্য আলাদা করে দোয়া করতে চান না নাসুম

‘কপালে যা আছে, তা–ই হবে’, শ্রীলঙ্কার জন্য আলাদা করে দোয়া করতে চান না নাসুম
বাংলাদেশ কি এশিয়া কাপের সুপার ফোরে খেলবে? তাদের ভাগ্য এখন শ্রীলঙ্কার হাতে। আবুধাবিতে কাল লঙ্কানরা আফগানিস্তানকে হারিয়ে দিলেই সোজা শেষ চারে । উঠে যাবে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কা হেরে গেলে আসবে নেট রান রেটের হিসাব–নিকাশ।
এমন ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশি সমর্থকদের সমর্থনের পুরোটাই শ্রীলঙ্কার পাওয়ার কথা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের অফিশিয়াল পেজেও তাঁরা গিয়ে জানিয়ে আসছেন তা। বাংলাদেশ দলের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসা নাসুম যদিও এসব নিয়ে ভাবতে চান না।
আজ দুপুরে আবুধাবির টিম হোটেলে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নাসুম বলেছেন, ‘যে ভালো খেলবে, সে–ই জিতবে। এগুলো নিয়ে টেনশন করছি না। যেটা কপালে আছে, ওটাই হবে।’
এরপর নাসুমকে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, শ্রীলঙ্কা জিতলেই বাংলাদেশের জন্য ভালো। তারা হারলে বাংলাদেশের সুপার ফোরে খেলা কঠিন হবে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তান আগে ব্যাট করে ২০০ করলে, রান তাড়ায় ১২৮ করতে পারলেই শেষ চারে যাবে শ্রীলঙ্কা। আফগানরা ১৫০ করলে শ্রীলঙ্কার ৮৪ করলেই হবে। এত কঠিন সমীকরণে যেন যেতে না হয়, সে জন্য শ্রীলঙ্কার জয়ের প্রার্থনা করাই বাংলাদেশের জন্য সহজ।
এরপরও নাসুম বলেছেন, ‘যারা ভালো খেলবে, তারাই জিতবে। নির্দিষ্ট করে কাউকে সাপোর্ট করা বা কারও জন্য দোয়া করা, এটা প্রয়োজন মনে করছি না। যেটা লেখা আছে কপালে, ওটাই হবে। আমরা এটা নিয়ে এত ভাবছি না, যা হওয়ার তা–ই হবে।’
নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন নাসুম, ৩ উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। এরপর এশিয়া কাপের প্রথম দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। কাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৪ ওভারে ১১ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে আবার ম্যাচ জয়ের নায়ক হয়েছেন নাসুম।
এমন সুযোগের নাকি অপেক্ষায় থাকেন নাসুম, ‘আমি সব সময় তৈরি থাকি খেলার জন্য। যখনই সুযোগ আসে, চেষ্টা করি নিজের সর্বোচ্চটা দেওয়ার। অনেক সময় হয়, অনেক সময় হয় না। এটার জন্য আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আমি যে পারফর্ম করতে পারি।’