অস্ট্রেলিয়াতেও ১ হাজার রান, যে রেকর্ডে রুটের ওপরে শুধুই একজন

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
টেস্ট ক্যারিয়ারের ৪০তম সেঞ্চুরির পর ইংল্যান্ডের জো রুট। গতকাল ব্রিসবেনেএএফপি

টেস্টে ক্যারিয়ারে সেঞ্চুরি কম করেননি জো রুট। তবে গতকাল ব্রিসবেনে দিবারাত্রির টেস্টের প্রথম দিনে পাওয়া ৪০তম সেঞ্চুরিটা একটু অন্য রকম অনুভূতিই দিয়েছে ইংল্যান্ড ব্যাটসম্যানকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এটিই যে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরি, সেটি সব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব সংস্করণ মিলিয়েও।

ইনিংসের ৬৬তম ওভারে স্কট বোল্যান্ডকে চার মেরে সেঞ্চুরিতে পৌঁছানো রুট ওই শটেই আরেকটি মাইলফলকও ছুঁয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে ১ হাজার রানের মাইলফলক। আর তাতে একটি রেকর্ডও হয়ে গেছে। রুট এর আগে ভারত ও নিউজিল্যান্ডেও ১ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। প্রথম ইংলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে ইংল্যান্ডের বাইরে তিনটি দেশে (অ্যাওয়ে কান্ট্রি) টেস্টে হাজার রানের মাইলফলক পেরোলেন রুট।

৩৪ বছর বয়সী রুট ভারতে করেছেন ১৫ টেস্টে ১২৭২ রান, নিউজিল্যান্ডে ১২ টেস্টে ১০০৬ রান। ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর রান ১০৩৫।

রুটের আগে ইংল্যান্ডের বাইরে দুটি দেশে টেস্টে হাজার রান ছিল ওয়ালি হ্যামন্ড, কলিন কাউড্রে, জিওফ বয়কট ও অ্যালিস্টার কুকের।

টেস্টে ভারতের বাইরে চারটি দেশে ১ হাজারের বেশি রান করেছেন শচীন টেন্ডুলকার
এএফপি

টেস্টে দেশের বাইরে তিন প্রতিপক্ষের মাঠে হাজার রান করায় রুট ইংল্যান্ডের প্রথম হলেও বিশ্বে পঞ্চম। প্রথম চারজনের তিনজনই ভারতের—সুনীল গাভাস্কার, শচীন টেন্ডুলকার ও রাহুল দ্রাবিড়। অন্যজন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুবারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড।

এই পঞ্চরত্নের একজনের নাম আলাদা করে লিখতেই হবে। টেস্ট ক্রিকেটে আরও অনেক রেকর্ডের মতো সবচেয়ে বেশি প্রতিপক্ষের মাঠে হাজার রান করার রেকর্ডও টেন্ডুলকারের। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান ও সেঞ্চুরির মালিক অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কায় হাজারের বেশি রান করেছেন।

টেন্ডুলকারের এই রেকর্ডও কেড়ে নিতে পারেন রুট। ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৮২৪) ও দক্ষিণ আফ্রিকায় (৭০৩) হাজার রান হয়ে যেতে পারে তাঁর।

টেস্টে সবচেয়ে বেশি দেশে ১০০০ রান (প্রতিপক্ষের মাঠে)

৪—শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)
অস্ট্রেলিয়া (১৮০৯), ইংল্যান্ড (১৫৭৫), দক্ষিণ আফ্রিকা (১১৬১) ও শ্রীলঙ্কা (১১৫৫)।
৩—ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)
অস্ট্রেলিয়া (১৬১৬), ভারত (১৩৫৯) ও ইংল্যান্ড (১২২১)।
৩—সুনীল গাভাস্কার (ভারত)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৪০৪), ইংল্যান্ড (১১৫২) ও পাকিস্তান (১০০১)।
৩—রাহুল দ্রাবিড় (ভারত)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৫১১), ইংল্যান্ড (১৩৭৬) ও অস্ট্রেলিয়া (১১৬৬)
৩—জো রুট (ইংল্যান্ড)
ভারত (১২৭২), অস্ট্রেলিয়া (১০৩৫) ও নিউজিল্যান্ড (১০০৬)।
