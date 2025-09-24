এশিয়া কাপ: ফাইনালে উঠতে কোন দলের এখন কী হিসাব

এশিয়া কাপ: ফাইনালে উঠতে কোন দলের এখন কী হিসাব
ছয় ম্যাচের সুপার ফোর। তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তান শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর অনেকটাই বদলে গেছে ফাইনালে ওঠার হিসাব-নিকাশ। বাংলাদেশের এখন আর শেষ দুই ম্যাচে আর কোনো জয় না পেয়ে ফাইনালে ওঠার সুযোগ নেই। আর টি-টোয়েন্টি এশিয়া কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কার ফাইনালে ওঠার সম্ভাবনা এখন আছে শুধু কাগজে-কলমেই। সেই সম্ভাবনাও আজ বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচের পর শেষ হয়ে যেতে পারে।
সুপার ফোরের পয়েন্ট তালিকা
ফাইনালে উঠতে কোন দলকে কী করতে হবে
আজ ও আগামীকাল ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা বাংলাদেশের। শেষ দুই ম্যাচে জিতলে তো কথাই নেই, এক ম্যাচ জিতেও ফাইনালে উঠতে পারে লিটন দাসের দল। আজ ভারতের কাছে হেরে গেলেও কাল পাকিস্তানকে হারালেই ফাইনালে উঠবে বাংলাদেশ। তবে আজ ভারতকে হারালে ও কাল পাকিস্তানের কাছে হেরে গেলে শুক্রবার ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সেই ম্যাচে ভারত জিতলে আসবে নেট রান রেটের হিসাব–নিকাশ। শ্রীলঙ্কা জিতলে বাংলাদেশই উঠবে ফাইনালে।
ভারত আজ বাংলাদেশকে হারালেই ফাইনাল নিশ্চিত করবে। আর হেরে গেলে অপেক্ষায় থাকতে হবে শেষ ম্যাচ পর্যন্ত।
ভারত যদি আজ বাংলাদেশকে হারিয়ে দেয়, তবে কাল বাংলাদেশকে হারালেই ফাইনালে পাকিস্তান। আর বাংলাদেশ যদি আজ জিতে যায় তবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন পাকিস্তানকে ভারত-শ্রীলঙ্কা ম্যাচের ফলের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।
আজ ভারত বাংলাদেশকে হারালেই বাদ শ্রীলঙ্কা। তবে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান দুই দলকেই হারালেই শুধু টিকে থাকবে দলটির ফাইনাল খেলা আশা। সে ক্ষেত্রে শেষ ম্যাচে ভারতকে হারানোর পর নেট রান রেটের হিসাবও মেলাতে হবে।