সিঙ্গাপুরকে হারানোর পরও সমর্থকদের ‘সরি’ বললেন মোরছালিন
প্রথম দুই ম্যাচে হারের পরই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত পর্বে উঠতে পারছে না বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুর ম্যাচটি তাই হয়ে গিয়েছিল শুধুই আনুষ্ঠানিকতার। আজ ভিয়েতনামের ভিয়েত ট্রাই স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে ৪-১ গোলে হারিয়ে জয় দিয়ে বাছাইপর্ব শেষ করেছে সাইফুল বারীর দল। তাই এমন বড় জয়ের পরও অতৃপ্ত শেখ মোরছালিন দুঃখ প্রকাশ করেছেন সমর্থকদের কাছে।
ম্যাচের পর বাংলাদেশের ফুটবল ভক্তদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে মোরছালিন বলেন, ‘আমাদের ভেতরে অনেক কষ্ট জমা ছিল। এই ম্যাচ জেতায় কিছুটা কষ্ট কমেছে। তবে বাংলাদেশি দর্শকদের আমি সরি বলতে চাই। একই সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি, খারাপ সময়ে আমাদের পাশে ছিলেন তাঁরা। এবার আমরা কোয়ালিফাই করতে পারিনি। আশা করি, সামনে পারব।’
সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আজ প্রথমার্ধে ভালো না খেললেও দ্বিতীয়ার্ধে গোছানো আক্রমণ করে ৪ গোল আদায় করে নেয় বাংলাদেশ। ১টি করে গোল করেন ফাহামিদুল ইসলাম, আল-আমিন, মহসিন আহমেদ ও শেখ মোরছালিন।
যদিও পুরো ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পাননি ফাহামিদুল। বিরতির পর মাঠে নামেন এই ইতালিপ্রবাসী ফরোয়ার্ড। তিনিও এই জয়ে খুব একটা খুশি নন। কারণ, বাংলাদেশ এবারও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে নাম লেখাতে পারেনি।
ভালো লাগছে, তবে আমি খুশি নই, কারণ, আমরা কোয়ালিফাই করতে পারিনি। এটা আমাদের দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ, এই দলের সেটা (মূল পর্বে খেলা) প্রাপ্য ছিল
ফাহামিদুলের আক্ষেপটা এখানেই, ‘ভালো লাগছে, তবে আমি খুশি নই, কারণ, আমরা কোয়ালিফাই করতে পারিনি। এটা আমাদের দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ, এই দলের সেটা (মূল পর্বে খেলা) প্রাপ্য ছিল।’
এশিয়ান বাছাইয়ে বাংলাদেশের অতীত মোটেও স্বস্তির নয়। ২০১৩ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতায় খেলছে বাংলাদেশ। দীর্ঘ এক যুগে বাংলাদেশের জয় মাত্র দুটি। ২০২০ আসরে শ্রীলঙ্কাকে ২-০ গোলে হারানোর পর আজ আবার সিঙ্গাপুরকে বড় ব্যবধানে হারাল বাংলাদেশ।