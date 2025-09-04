ব্রাজিল দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে নেইমারের লাগানো ‘প্যাঁচ’ খুললেন আনচেলত্তি

ব্রাজিল দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে নেইমারের লাগানো ‘প্যাঁচ’ খুললেন আনচেলত্তি
নেইমারকে নিয়ে একটু বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ইতালিয়ান এই কোচ এমন পরিস্থিতিতে পড়তেন না, যদি নেইমার মুখটা বন্ধ রাখতেন।
কিন্তু নেইমার বেমক্কা একটি কথা বলে বসায় ব্যাপারটা প্যাঁচ লেগে যায়। তখন অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছিল, সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচে ব্রাজিলের স্কোয়াড থেকে নেইমারকে আসলে কিসের ভিত্তিতে বাদ দিয়েছেন আনচেলত্তি?
নেইমারের লাগানো ‘প্যাঁচ’টা শেষ পর্যন্ত আনচেলত্তিকেই খুলতে হলো।
খুলে বলা যাক। সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে আগেই মূল পর্বে খেলার টিকিট পাওয়া ব্রাজিল। সে জন্য গত ২৬ আগস্ট নেইমারকে বাইরে রেখে ২৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি।
চোটের কারণে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ব্রাজিল দলের বাইরে থাকা নেইমার সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্ব দিয়ে জাতীয় দলে ফিরবেন—এ প্রত্যাশা ছিল অনেকের। কিন্তু আনচেলত্তি স্কোয়াড ঘোষণা করার আগেই নেইমারের চোট পাওয়ার খবর জানায় ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম। তাঁর মাংশপেশিতে চোট ধরা পড়ে এবং ব্যাপারটি ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনকে (সিবিএফ) জানায় নেইমারের ক্লাব সান্তোস। এরপর তাঁকে জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায় রেখেই স্কোয়াড ঘোষণা করেন আনচেলত্তি।
রিও ডি জেনিরোয় স্কোয়াড ঘোষণার সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি নেইমারের বাদ পড়া নিয়ে বলেছিলেন, ‘গত সপ্তাহে নেইমার ছোটখাটো চোটে পড়ে। বাছাইপর্বে আমরা শেষ দুটি ম্যাচ খেলব এবং এই ম্যাচগুলো ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে। তাই আমাদের সেরা অবস্থায় থাকা খেলোয়াড়ের প্রয়োজন, যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করতে পারবে।’
গত ২৬ মে আনচেলত্তি ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর একটি বিষয় পরিষ্কার করে একাধিকবার জানিয়েছেন, ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে জাতীয় দলের জন্য তিনি সব সময় শতভাগ ফিট খেলোয়াড়কে সবার আগে অগ্রাধিকার দেবেন, ‘বিশ্বকাপে জাতীয় দল যেন ভালো করে, সেই লক্ষ্যে বাকিদের মতো নেইমারকেও ভালো শারীরিক অবস্থায় থাকতে হবে।’
ব্যাপারটি এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কোনো বিতর্কের অবকাশ ছিল না।
কিন্তু গত সোমবার ফ্লুমিনেন্সের বিপক্ষে সান্তোসের হয়ে ম্যাচ খেলার পর জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক উসকে দেন নেইমার। সংবাদমাধ্যমকে সান্তোস তারকা বলেন, ‘আমাকে বাদ দেওয়ার কারণ সম্পূর্ণ কৌশলগত। শারীরিক অবস্থার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা কোচের সিদ্ধান্ত আর আমি তা সম্মান করি। আমি যেহেতু এখন দলে নেই, এখন বাইরে বসে দলকে সমর্থন করতে হবে।’ নিজের চোট স্বীকার করেও নেইমার বলেছিলেন, ‘অ্যাডাক্টরে কিছুটা ফোলা আর অস্বস্তি ছিল। তবে সেটা গুরুতর কিছু নয়। এর প্রমাণ হলো আজ (ফ্লুমিনেন্সে ম্যাচ) আমি খেলেছি।’
অর্থাৎ কোচ নেইমারকে জাতীয় দলের বাইরে রাখার কারণ হিসেবে চোটের কথা বললেও তারকা এই ফরোয়ার্ডের দাবি ভিন্ন কিছু। যদিও সেটা কী, পরিষ্কার করে বলেননি নেইমার। কিন্তু নেইমারের দাবি, আনচেলত্তির দুয়ার পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সেটাই হলো এবং নেইমারের বাদ পড়ার কারণ আনচেলত্তিকে তাই আবারও ব্যাখ্যা দিতে হলো, ‘এটা ছিল কৌশলগত সিদ্ধান্ত, যা অনেক কিছু ভেবে নিতে হয়েছে।’
আনচেলত্তি এরপর বলেছেন, ‘নেইমারের কৌশলগত যোগ্যতা নিয়ে কারও প্রশ্নের সুযোগ নেই। আমরা প্রতিদিন এবং প্রতি ম্যাচে যেটা মূল্যায়ন করি, সেটা হলো শারীরিক ফিটনেস। এটা শুধু তার জন্য নয়, সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।’ আনচেলত্তি এর পাশাপাশি এটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘এই দলে প্রচুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বকাপে খেলার মতো ৭০ জন খেলোয়াড় আছে ব্রাজিল জাতীয় দলের।’
ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোল করা নেইমার ২০২৩ সালের ১৭ অক্টোবরের পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে। সেদিন বিশ্বকাপ বাছাইয়ে উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে হাঁটুতে মারাত্মক চোট পান নেইমার।
বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকালে রিও ডি জেনিরোয় বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে চিলির মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। মাঝে চার দিন বিরতির পর ১০ সেপ্টেম্বর বলিভিয়ার মাঠে বাছাইয়ে নিজেদের শেষ ম্যাচটি খেলবে রেকর্ড পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।