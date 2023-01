বেনজেমার পেছনে ডি স্টেফানো, পাশে রাউল, সামনে রোনালদো

𝙁𝙧𝙤𝙢 𝙤𝙣𝙚 𝙇𝙚𝙜𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙤 𝙖𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧... ✨@Benzema (228) surpasses Di Stefano (227) in goals scored for @realmadriden in #LaLigaHistory! pic.twitter.com/27kWIdpmSh