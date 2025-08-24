নেপালকে হারিয়ে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

সাফ অ-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ
নেপালকে হারিয়ে জয়ে ফিরল বাংলাদেশ
জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেও নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশের মেয়েরা ভারত অনূর্ধ্ব-১৭ নারী দলের কাছে হেরে গিয়েছিল ২-০ গোলে। আজ আবারও জয়ে ফিরেছে তারা। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে নেপালকে হারিয়েছে ৩-০ গোলে। থিম্পুর চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে একটি করে গোল করেছেন সৌরভী আকন্দ, থুইনু মারমা ও রিয়া।
এই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে আছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল। দিনের আরেক ম্যাচে ভুটানকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে তিন ম্যাচ থেকেই পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছেন ভারতের মেয়েরা। আগামী বুধবার গ্রুপ পর্বের চতুর্থ ম্যাচে আবারও নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী ফুটবল দল।
প্রথমার্ধে খুব একটা ভালো ফুটবল খেলেননি বাংলাদেশের মেয়েরা। প্রথম ৩৮ মিনিট মাঠে একেবারেই নিষ্প্রভ দেখা গেছে তাঁদের। ৩৫ মিনিটে গোলকিপারকে একা পেয়েও জাল খুঁজে পাননি সৌরভী। অবশ্য বিরতিতে যাওয়ার আগেই ২ গোলে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। ২ গোলের ১টি হয়েছে নেপালের গোলকিপার লক্ষ্মীর ভুলে।
৪১ মিনিটে মামনি চাকমার ক্রস বক্সে পেয়ে নেপালের জাল কাঁপান থুইনু মারমা। ৪৫ মিনিটে বাংলাদেশের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে তালগোল পাকান প্রতিপক্ষ গোলকিপার লক্ষী। মাঝমাঠ থেকে বাংলাদেশের এক ফুটবলারের নেওয়া লম্বা শট রুখতে ব্যর্থ হন তিনি। লক্ষ্মীর গায়ে লেগে ফাঁকা জায়গায় পড়া বলে শট নিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন সৌরভী।
বিরতির পর ম্যাচে ফিরতে মরিয়া হয়ে একের পর এক আক্রমণ করে নেপাল। কিন্তু গোলমুখে সুবিধা করতে পারেননি তাদের ফরোয়ার্ডরা। ৫৫ মিনিটে সাহারা লিম্বুর শট পোস্টে লাগে। তিন মিনিট পর সাহারাই বাংলাদেশের গোলকিপার ইয়ারজান বেগমকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি।
শেষ ২০ মিনিট বাংলাদেশ মাঝমাঠে গোছানো ফুটবল খেললেও আক্রমণে ততটা দাপট দেখাতে পারেনি। অনেক সুযোগ নষ্টের মধ্যে ৯৩ মিনিটে রিয়া খুঁজে নেন নেপালের জাল। এর আগে ৮০ ও ৯১ মিনিটে সৌরভীর দুটি শট পোস্টে লাগে। নেপালও বেশ কয়েকটি আক্রমণ করে গোল পায়নি। কোনো শট সরাসরি গোলকিপারের হাতে, আবার কোনোটি বাংলাদেশের রক্ষণদেয়ালে আটকা পড়েছে।
চার দেশের টুর্নামেন্টে খেলা হচ্ছে ডাবল লিগ পদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দল হবে চ্যাম্পিয়ন। পয়েন্ট সমান হলে দেখা হবে মুখোমুখি লড়াইয়ের ফল, তারপর গোল–পার্থক্য।