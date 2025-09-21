অন্য খেলা

বোল্টের পাশে লাইলস, আরও উঁচুতে ডুপ্লান্টিস—বিশ্ব অ্যাথলেটিকসে বড় যত কীর্তি

টোকিওতে আজ শেষ হলো বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ। পুরোনো অনেক নাম যেমন আলো ছড়িয়েছেন, নিজেদের চিনিয়েছেন নতুন অনেকেও। লাইলস থেকে ওদিরা, আলোচিত যত পারফরমার টোকিওর।

খেলা ডেস্ক
টানা চারবার ২০০ মিটার জিতে উসাইন বোল্টের রেকর্ড ছোঁয়ার পর নোয়াহ লাইলসএএফপি

২০২৩ সালে বুদাপেস্টে স্প্রিন্ট ট্রেবল জিতেছিলেন নোয়াহ লাইলস। এবার টোকিওতে সেই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করতেই গিয়েছিলেন মার্কিন স্প্রিন্টার। ১০০ মিটারে ব্যর্থ হওয়ায় সেটি হয়নি। তবে ২০০ মিটারের সোনা জিতে উসাইন বোল্টের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন অলিম্পিকের দ্রুততম মানব। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে টানা চতুর্থবার ২০০ মিটার জয়ের পর ঘোষণা দিয়েছেন বোল্টের রেকর্ড ভাঙার, ‘২০২৭ সালে একমাত্র ছেলে হিসেবে টানা পাঁচবার ২০০ মিটার জিততে তড় সইছে না।’ কাল শেষ দিনে ১০০ মিটার রিলে জিতেছেন, যা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তাঁর অষ্টম সোনা।

লাইলস না পারলেও তাঁর মার্কিন সতীর্থ মেলিসা জেফারসন-উডস ট্রেবল জিতেছেন। প্যারিস অলিম্পিকে ১০০ মিটারে ব্রোঞ্জজয়ী মার্কিন স্প্রিন্টার টোকিওতে নতুন চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড গড়ে দ্রুততম মানবী হওয়ার পর ২০০ মিটার ও ১০০ মিটার রিলেও জিতেছেন। জ্যামাইকান বিদায়ী স্প্রিন্টার শেলি-অ্যান ফ্রেজার-প্রাইসের পর দ্বিতীয় নারী অ্যাথলেট হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ‘ট্রেবল’ জিতলেন জেফারসন-উডস।

মেয়েদের স্প্রিন্টে ট্রেবল জিতেছেন মেলিসা জেফারসন–উডেন
এএফপি
১৪

উঁচু থেকে আরও উঁচুতে—আরমান্দ ডুপ্লান্টিসের মন্ত্র এটিই। সুইডিশ পোল ভল্টার টোকিওতেও উঠেছেন নতুন উচ্চতায়। ৬.৩০ মিটার উচ্চতা পেরিয়ে সোনা জিতে নতুন রেকর্ড গড়েছেন। এ নিয়ে ১৪ বার পোল্ট ভল্টের রেকর্ড ভাঙলেন ২৫ বছর বয়সী ডুপ্লান্টিস। মার্কিন বাবা ও সুইডিশ মায়ের সন্তান ডুপ্লান্টিস নিশ্চিত করেই রেকর্ড ভাঙার রেকর্ড গড়ায় চোখ রেখেছেন। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউক্রেন তারকা সের্গেই বুবকা ১৭ বার রেকর্ড গড়েছিলেন।

বিশ্ব রেকর্ড গড়ার পর আরমান্দ ডু প্লান্টিস
এএফপি
৪০-৪২

ছিলেন হার্ডলার। মেয়েদের ৪০০ মিটার হার্ডলসের দুবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সিডনি চড়াই-উতরাই পেরোনো বাদ দিয়ে এখন ৪০০ মিটার দৌড়াতে শুরু করেছেন। টোকিওতে তো ইতিহাসের অন্যতম সেরা দৌড় শেষে ৪০ বছরের পুরোনো বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের রেকর্ড ভেঙেছেন মার্কিন এই দৌড়বিদ। ৪৭.৭৮ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন, যা এই ইভেন্টের ইতিহাসে দ্বিতীয় সেরা সময়। কাল শেষ দিনে মেয়েদের ৮০০ মিটারে ৪২ বছরের পুরোনো চ্যাম্পিয়নশিপ রেকর্ড ভেঙেছেন কেনিয়ার লিলিয়ান ওদিরা (১ মিনিট ৫৪.৬২ সেকেন্ড)। শেষ ৩০ মিটারে দুই ব্রিটিশ প্রতিযোগীকে পেছনে ফেলা ওদিরা ভেঙেছেন ১৯৮৩ সালে প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে গড়া চেক অ্যাথলেট ইয়ারমিলা ক্রাতাোখভিলোভার রেকর্ড।  

মেয়েদের ৪০০ মিটারে ৪০ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভেঙেছেন সিডনি ম্যাকলাফলিন–লোভরেন
এএফপি

পদক তালিকা (শীর্ষ তিন দেশ)

