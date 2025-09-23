সাক্ষাৎকার

‘প্রথম আয়ের ১০০ টাকা মাকে দিয়েছিলাম, মা আর মুরগিটা বিক্রি করেননি’

মাঠে গোলশিকারি, জীবনযাপনে সাধারণ। এখন আছেন ভুটানে, খেলছেন সেখানকার লিগে। তবে মায়ের রান্না আর গ্রামের টান ভুলতে পারেন না তহুরা খাতুন। খালবিলে মাছ ধরে, পাখি শিকার করে যাঁর ছোটবেলা কেটেছে, কলসিন্দুর থেকে উঠে এসে আজ তিনি বাংলাদেশের নারী ফুটবলে সফল মুখ। স্বপ্ন ও সংগ্রামের গল্পে নিজেকে অন্যভাবে প্রকাশ করলেন এই ফুটবলার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাসুদ আলম

প্রথম আলো:

তহুরা, ভুটানে দিনকাল কেমন কাটছে?

তহুরা খাতুন: আলহামদুলিল্লাহ, ভালোই। কোনো সমস্যা নেই। ভালো আছি এখানে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। সকালের নাশতাটা রুমেই করি। দুপুর-রাতে ক্যান্টিনে চাইলে খেতে পারি। রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। বাইরের খাবার খেতে চাইলেও ওরা এনে দেয়।

প্রথম আলো:

ভুটান লিগে প্রথমবারের মতো খেলার অভিজ্ঞতা কেমন?

তহুরা:  ওদের সবকিছু গোছানো। আমাদের দেশে মেয়েদের লিগটা নিয়মিত হয় না। হলেও এক মাসেই শেষ। এখানে লিগটা পেশাদার আর ছয় মাসব্যাপী হচ্ছে। আমাদের দেশে অনেক বড় বড় ক্লাব আছে, ব্যবসায়ী আছে, টাকাওয়ালা আছে, কিন্তু মেয়েদের ফুটবলে তারা আসে না। এত বছর ধরে আমরা ভালো রেজাল্ট করছি, কিন্তু আমাদের দেশের কোনো দল নেই মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে। কিন্তু ভুটানের আছে।

প্রথম আলো:

আপনি যেখানে খেলছেন, ভুটানের থিম্পু রয়েল কলেজ ক্লাব, এটা কেমন?

তহুরা:  দারুণ ক্লাব।  আমি আর ছোট শামসুন্নাহার আছি এই ক্লাবে। কলেজ চত্বরেই আমাদের দুজনকে রাখা হয়েছে। অন্যরা থাকে মাঠ লাগোয়া একটা ভবনে। ক্লাবটা এফসি চ্যাস্পিয়নস লিগেও খেলেছে। এই দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড় স্কলারশিপে লেখাপড়া করে। ক্লাবটির মালিক রয়েল থিম্পু কলেজ। সম্ভবত রাজ পরিবারের কেউ যুক্ত আছেন। ভুটানের প্রথম বেসরকারি কলেজ এটি।

প্রথম আলো:

ভুটানের কী বেশি ভালো লেগেছে?

তহুরা:  ছোট হোক বা বড়, ওরা মানুষকে অনেক সম্মান করে। কেউ রাস্তা পারাপার হতে গেলে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। দেশটা ছোট, কিন্তু মনটা অনেক বড়। শৃঙ্খলা মেনে চলে সবাই।

প্রথম আলো:

দেশের বাইরে খেলতে গেলে সবচেয়ে বেশি কী মিস করেন?

তহুরা:  পরিবার, বাড়ি, কলসিন্দুর...সবকিছু। আর মায়ের হাতের রান্না। মায়ের হাতের যেকোনো রান্নাই আমার পছন্দ। মা জানেন, কী খেতে পছন্দ করি আমি।

প্রথম আলো:

প্রিয় খাবার কী?

তহুরা:  পাঙাশ মাছ ( হাসি)। অনেকে হয়তো এই মাছটা পছন্দ করেন না, কিন্তু আমার অনেক পছন্দ। বাড়িতে গেলে আমার বাবা সব সময় পাঙাশ মাছ নিয়ে আসেন; কারণ, বাড়ির লোকেরা জানেন আমি এটা খাব। আর ভর্তাটর্তা বেশি খাওয়া হয়।

প্রথম আলো:

অবসরে ভুটানে কী করেন? শপিং, ঘোরাঘুরি, না রুমে বসে সিনেমা দেখা হয়?

তহুরা:  ভুটানে এসে ঘোরাঘুরি করিনি। দূরে কোথাও একবারও যাইনি। রুমেই থাকি। সিনেমা-টিনেমাও দেখি না, ছোটবেলা থেকেই।

প্রথম আলো:

তহুরা কি চুপচাপ নাকি মিশুক?

তহুরা:  চুপচাপই থাকি। চুপচাপ থাকতেই আমার ভালো লাগে। হইচইয়ের মধ্যে যাই না।

প্রথম আলো:

ফুটবল খেলে প্রথম আয় কত ছিল, মনে আছে?

তহুরা:  মনে আছে। আমি বঙ্গমাতা প্রাথমিক স্কুল টুর্নামেন্ট দিয়ে শুরু করেছিলাম। ধোবাউড়া না ময়মনসিংহে খেলছিলাম মনে নাই, শুধু মনে আছে আমার খেলা দেখে একটা লোক খুশি হয়ে ম্যাচ শেষে আমাকে ১০ টাকা আর আরেকজন ১০০ টাকা দিয়েছিল। সম্ভবত ২০১২-১৩ সালের কথা।

প্রথম আলো:

ওই টাকা দিয়ে কী করেছিলেন?

তহুরা:  বাড়ি এসে ১১০ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা দিয়েছিলাম মাকে। আমাদের বাড়িতে একটা মুরগি ছিল, যেটা টাকার জন্য বিক্রি করে দেওয়ার কথা ছিল। মাকে ১০০ টাকা দেওয়ার পর মুরগিটা আমার জন্য রেখে দেওয়া হয়। বিক্রি করা হয়নি আর। মা এখনো বলে কথাটা।

প্রথম আলো:

বাহ্‌, এ তো দারুণ স্মৃতি...

তহুরা:  হ্যাঁ, এ রকম অনেক স্মৃতি আছে। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলি, অনেক জায়গায় গেছি। মানুষ আমার খেলা দেখে খুশি হয়ে টাকা দিয়েছে।

প্রথম আলো:

বিগত সরকারের সময় কয়েকবার আর্থিক পুরস্কার পেয়েছেন। ফুটবলের আয় দিয়ে কী করলেন?

তহুরা:  কিছু জমিটমি রাখছি। একটা জমি কিনছিলাম ছয় লাখ টাকায়। আরেকটা দোকান কিনছি।

প্রথম আলো:

ছোটবেলায় যখন খেলতেন, কখনো ভেবেছিলেন জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চড়াবেন?

তহুরা:   কার জীবনে কী আছে, বলা কঠিন। আমি খেলা শুরু করেছিলাম খেলার আনন্দে। ছোট ছিলাম, জাতীয় দল কী, এসব বুঝতাম না। ভালো লাগত খেলতাম। একদিন জাতীয় দলে খেলতে হবে, এসব মাথায় ছিল না।

প্রথম আলো:

ফুটবলার হওয়ার লড়াইটা কঠিন ছিল?

তহুরা:  আমাদের গ্রামে আমার দাদা একটু স্বচ্ছল ছিলেন। তবে আমাদের ছয় ভাইবোনকে পড়াশোনা করানো কঠিন ছিল বাবার জন্য। হিমশিম খেতেন তিনি। আমার বাবা ফিরোজ মিয়া, কৃষক মানুষ, গৃহস্থি কাজ করতেন। কৃষকদের অনেক পরিশ্রম করা লাগে। তবে অনেক পরিবারে খাবারের কষ্ট হয়, এই কষ্টটা আমি পাইনি। খাবারের সমস্যা হয়নি কখনো। এই দিক দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ।

প্রথম আলো:

আপনার বাবা কী করেন এখন, ভাইবোনেরা?

তহুরা:  এখন তেমন কিছু করেন না। আমাদের জমিটমি আছে, সেগুলো দেখাশোনা করেন। আমরা ৫ বোন ১ ভাই। আমার বড় এক ভাই, এক বোন। ওদের দুজনেরই বিয়ে হয়েছে।

প্রথম আলো:

কলসিন্দুর গ্রামের মেয়েরা আজ আপনাকে দেখে অনুপ্রেরণা নেয়। নিজেকে তখন তারকা মনে হয়, নাকি গ্রামের মেয়ের মতোই থাকেন?

তহুরা:  নিজেকে নিজে কখনো তারকা মনে করি না। সাধারণ মানুষই ভাবি। ভেতরে তারকা ভাব চলে এলে সমস্যা। সাধারণ থাকার চেষ্টা করি। সবার সঙ্গে কথা বলি, সবাই অনেক খুশি হয়।

প্রথম আলো:

ফুটবলার না হলে আপনার জীবনটা কেমন হতো?

তহুরা:  আমাদের পরিবারে আমিই শুধুই স্কুলে পড়াশোনা করেছি, অন্যরা পড়েছে মাদ্রাসায়। তাই হয়তো ধার্মিক লাইনে যেতাম।

প্রথম আলো:

স্কুলে কেমন ছাত্রী ছিলেন?

তহুরা:  ছাত্রী হিসেবে আমি ভালো না (হাসি)। কোনো সাবজেক্টেই ভালো না। খেলা ছাড়া কোনো কিছু পারি না। আমার শুধু খেলার প্রতি নেশা ছিল ছোটবেলা থেকে। খেলাই ছিল ধ্যানজ্ঞান। পরিবারে সবাই পড়ালেখায় ভালো। আমার ভাইবোনেরা মাকে হয়তো অনেক সময় বলত, ও শুধু খেলাধুলা করেই জীবন কাটাবে! পড়াশোনা লাগবে না! অনেক সময় আমার বড় ভাই আর বোন এ নিয়ে কথা শুনাতো মাকে। ঝাড়িটাড়ি মারত।

প্রথম আলো:

তারপর মা কী বলতেন?

তহুরা:  মা সব সময় আমাকে সহায়তা করতেন। প্র্যাকটিস শেষে এসে ব্যাগ রেখে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক সময় রাতেও খেতাম না। মা বলতেন, এক রাত না খেলে শরীর থেকে চড়ুই পাখির সমান মাংস কমে যায়। তাই রাতে খাওয়াতেন মা। তখন আমি খুবই চিকন ছিলাম। আর দিনের বেলা একাই খালবিলে ঘুরতাম।

প্রথম আলো:

খালবিলে ঘোরা কেন?

তহুরা:  প্রচুর মাছ ধরতাম। পাখি শিকার করতাম। ছোট বেলায় জীবনটা অনেক আনন্দময় ছিল আমার। সবাই বলত রোদবৃষ্টি যা–ই থাকুক, তহুরা ওর মতো ঘুরছে। গ্রামের মানুষ অবাক হয়ে যেত। অনেকে এখনো বলে সারাক্ষণ আমি নাকি বিলে বিলে ঘুরছি। আমার যা ভালো লাগত, সেটাই করতাম। ৫-১০টা ছেলেমেয়ে যেমন আড্ডা মারে, আমি নাকি ও রকম ছিলাম না। আমি আমার মতো পাখি শিকার করতে যেতাম, মাছ ধরতে যেতাম। ঈদের দিনেও মাছ ধরতে গেছি। বাড়িতে মাছ ধরে নিয়ে আসছি।

প্রথম আলো:

পড়োশোনা কত দূর করেছেন?

তহুরা:  আমি আর ছোট শামসুন্নাহার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছিলাম একসঙ্গে। আসলে খেলার কারণে আমার ২-৩ বার গ্যাপ পড়ে। ইন্টারমিডিয়েটটা শেষ করতে পারিনি।

প্রথম আলো:

তহুরা নামটা কে রেখেছিল?

তহুরা:  মা, তিনি রেখেছিলেন সারাবান তহুরা। কিন্তু নামটা পাল্টে গেছে। প্রাইমারি স্কুলে ‘তহুরা খাতুন’ দিয়ে দেন স্যারেরা।

প্রথম আলো:

ছোটবেলায় কোনো বিদেশি ফুটবলারের ওপর ক্র্যাশ ছিল?

তহুরা:  ছোটবেলায় কাউকেই চিনতাম না, এখন চিনি। যদি পছন্দের ফুটবলারের কথা বলেন অবশ্যই মেসি। ক্র্যাশ যদি বলেন, সেটাও মেসি।

প্রথম আলো:

মেসির কী ভালো লাগে?

তহুরা:  ডিসিপ্লিন, ঠান্ডা মেজাজ। উনি নীরব টাইপের মানুষ। এটাও ভালো লাগে।

প্রথম আলো:

আপনাকেও তো ‘বাংলাদেশের মেসি’ বলে অনেকে...

তহুরা:  সে রকম কিছু না। শুনলে ভালো লাগে অবশ্যই। কিন্তু ওনার মতো তো আর না আমি। উনি বিশ্ব সেরা হয়েছেন বেশ কয়েকবার। ওনাকে ভালো লাগে অনেক।

প্রথম আলো:

একটু অন্য রকম প্রশ্ন। শাড়ি পরে ছবি তুলেছেন কখনো?

তহুরা:  নাহ্‌, শাড়ি কখনোই পরিনি। আমার চুল খাটো তো, তাই শাড়ি পরি না (হাসি)। আর আমি সাজগোজও করি না। সাদামাটা থাকতেই পছন্দ করি।

প্রথম আলো:

ঘুরতে যেতে চাইলে কোথায় যেতে মন চায়?

তহুরা:  বাড়িতে যেতে মন চায়। কলসিন্দুর স্কুলে গেলে ছোটবেলার স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। অনেক স্মৃতি সেখানে। সেখান থেকেই আমি আজকের তহুরা।

প্রথম আলো:

আপনার প্রিয় গান বা গায়ক?

তহুরা:  গান শুনি। মিক্সড গান বেশি শোনা হয়। তবে ওই রকম প্রিয় গান বা গায়ক নেই কোনো।

প্রথম আলো:

জীবনসঙ্গী হিসেবে তহুরার কেমন ছেলে পছন্দ?

তহুরা:  ইশ্‌, আল্লাহ, কী প্রশ্ন করে (হাসি)। জানি না কপালে যা আছে...তা–ই হবে। আমি বলতে পারব না।

প্রথম আলো:

জীবনসঙ্গী কী খেলাধুলা জগতের কেউ হবে, নাকি বাইরের কেউ?

তহুরা:  এটাও বলতে পারব না। আমার এমন কোনো পছন্দ নেই সত্যি বলতে। বিয়ে-মৃত্যু এসব আল্লাহর হাতে। আসলে আমি বিয়েশাদি নিয়ে কিছুই ভাবছি না, কপালে যা আছে, তা–ই হবে (হাসি)।

প্রথম আলো:

মাঠে নামার আগে কোনো বিশেষ রীতি বা কুসংস্কার মানেন?

তহুরা:  নাহ্‌, এমন কিছু নেই। দোয়া–কালাম পড়ি...।

প্রথম আলো:

প্রিয় রং কোনটা?

তহুরা:  লাল। তবে বিশেষ কোনো কারণ নেই। এমনিই ভালো লাগে।

প্রথম আলো:

কোথায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন?

তহুরা:  হজ করার খুব ইচ্ছা। তাই সৌদি আরব যাওয়ার স্বপ্ন দেখি।

প্রথম আলো:

মাঠে গোল করার পর কীভাবে সেলিব্রেশন করতে ভালো লাগে?

তহুরা:  গোল দিতে পারি, কিন্তু সেলিব্রেশনের করতে লজ্জা লাগে। আমরা বাংলাদেশি খেলোয়াড়েরা গোল করে সবাই একসঙ্গে হয়ে যাই। নিজস্ব কোনো সেলিব্রেশন নাই।

প্রথম আলো:

সতীর্থদের মধ্যে কাকে সবচেয়ে কাছের মনে হয়?

তহুরা:  কলসিন্দুরে যাদের সঙ্গে ছোট থেকে বড় হয়েছি, ওদের সঙ্গে মেলামেশা বেশি হয়। শামসুন্নাহার জুনিয়র-সিনিয়র, মারিয়া, শিউলি ওদের সঙ্গে বেশি মেশা হয়, গল্প হয়।

প্রথম আলো:

জীবনে সবচেয়ে কষ্টের স্মৃতি?

তহুরা:  বন্ধু সাবিনার মৃত্যু। জ্বরে পড়ে সে অকালে চলে গেছে। সেও ফুটবলার ছিল।

প্রথম আলো:

এক দিনের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে কী করবেন?

তহুরা:  ছিন্নমূল মানুষগুলোকে রাস্তা থেকে সরিয়ে তাদের থাকার ব্যবস্থা করব। ছিন্নমূলদের নিয়ে আগে কাজ করব।

প্রথম আলো:

১০ বছর পর নিজেকে কোথায় দেখতে চান?

তহুরা:  ১০ বছর বাঁচি না মরি, কে জানে (হাসি)। আগে বেঁচে থাকি তারপর দেখা যাবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে অত ভাবার দরকার নেই। বর্তমান নিয়েই ভাবি।

